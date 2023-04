Policías rescataron a un hombre que se quería prender fuego

De inmediato se activó el protocolo de actuación y dieron lugar al Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS) ante situaciones de crisis de alto riesgo, acudiendo al lugar el personal.

Debido al gran flujo vehicular en dichas arterias, hubo que implementar un importante dispositivo de corte de tránsito y desvíos. En todo el operativo conjunto trabajó el Jefe policial de la departamental Godoy Cruz, personal policial de la U.E.P. Godoy Cruz y Comisaría 27°, Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz, Servicio de Emergencias Coordinado, personal de Tránsito Municipal de Godoy Cruz.

Se implementaron unos perímetros de exclusión y, con las medidas de seguridad acordes, se inició con la intervención por parte del equipo de Negociación del GRIS, donde se estableció el primer diálogo con el sujeto en crisis.

Pasaron los minutos y, afortunadamente, el sujeto entendió que la manera de afrontar su situación particular respecto a lo que reclamaba no era la más acorde y que consecuentemente no iba a lograr nada productivo.

Es por eso que pasadas las 23, a pesar de su angustia, de manera voluntaria y mediante la instancia de la negociación policial, accedió a la petición del efectivo del GRIS a deponer su accionar, optando a ser asistido por la doctora del SEC.

Por directiva de la instancia judicial interviniente, el hombre fue trasladado al Hospital Pereyra para su asistencia sanitaria, con custodia policial de Comisaría 27°.

Intervino el ayudante fiscal Carlos Sabalúa, de la Oficina Fiscal Nº4 de Godoy Cruz en primera instancia, y el fiscal Gustavo Pirrello, de la Unidad Fiscal Especial de Homicidios y Violencia Institucional, con injerencia en situaciones de crisis de alto riesgo.