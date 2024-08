Los rugbiers franceses podrían recuperar hoy su libertad

De qué están imputados los jugadores de rugby detenidos en la provincia de Mendoza

Hugo Auradou (21) fue acusado de abuso sexual con acceso carnal en concurso real con abuso sexual agravado por la participación de dos personas; en tanto que a Oscar Jegou (21) lo señalaron por abuso sexual agravado por la participación de dos personas.

La semana pasada, la víctima amplió su declaración ante la Fiscalía, en tanto que los imputados lo hicieron por primera vez el jueves, cuando brindaron su testimonio a lo largo de unas cinco horas.

El abogado defensor, Rafael Cúneo Libarona, se mostró confiado en que sus clientes no solo recuperarían la libertad, sino que serán sobreseidos en el corto plazo. "Con todas las pruebas acopiadas, las declaraciones testimoniales, los WhatsApp, los audios de la amiga, el señor del Cabify, los vecinos de las habitaciones linderas, ameritan a que esta causa se puede terminar en dos meses", afirmó el representante legal de los rugbiers.

Rugbiers acusados en Mendoza: se filtraron audios de la víctima

A fines de la semana anterior, se viralizaron unos audios que la denunciante envió a través de redes sociales a una amiga que la había acompañado al boliche donde conoció a uno de los acusados, con quien luego llegó al hotel donde se hospedaba junto al plantel galo de rugby.

Los audios de WhatsApp corresponden al 7 de julio. Uno de ellos fue grabado cuando la mujer se dirige hacia el Hotel junto a los. El resto de los mismos fueron posteriores al hecho, cuando la mujer llegaba a su casa.

“Me fui con un rugbier de afuera, estoy en su hotel así que no cuentes conmigo, ¿si?”, le dice la denunciante a su amiga.

Horas más tarde, se producen una serie de audios en los que la mujer relata cómo pasó la noche con los jugadores y observa que "fue moreteada".

"Loca, gracias por el aguante, por todo. Conocí a un rugbier francés altísimo el chabón, re lindo y llegué a mi casa a las 9 am", explica.

Y continúa: "Te debo la vida, me hiciste el aguante de dejarme acá en mi casa. Siempre la misma historia, una vez que salgo, aproveché”.

Tiempo más tarde, la mujer explica a la amiga que notó una serie de lesiones por todo el cuerpo. Allí, indicó que "tuvo que tomar un analgésico para calmar el dolor".

"Me cagó a palos, me agarró del cachete, me dejó machucones en la cara, en la mandíbula, en la cola, rasguñones en la espalda, no sabes, tremendo. Son muy culiados boluda", dice.

"Boluda, me hizo mierda el chabón. Tengo machucada la espalda, tengo machucada la mandíbula, tengo morado un ojo, todas las tetas. Machucones en el culo, me hicieron mierda. Tengo un ojo morado, gorda. Me tuve que tomar un diclofenac porque me hicieron mierda. La mandíbula la tengo toda moretoneada", continuó.

Preocupación de la familia de la denunciante de los rugbiers por la posibilidad de que queden libres

El padre de la joven que denunció por abuso sexual a los rugbiers aseguró que está "preocupado" porque "habría un cambio de actitud de la Fiscalía" respecto a la prisión preventiva de los imputados, y aseguró que su defensa está "vinculada con ciertos sectores de poder".

"Vimos una primera reacción de la Justicia excelente. Pero hoy estoy sumamente preocupado porque contrataron a un estudio complicado, cuestionable, posiblemente eficiente, vinculado con ciertos sectores de poder, no solo jurídicos", señaló durante una entrevista con el canal C5N.

Para el hombre, esto se debe a que Cúneo Libarona, hermano del ministro de Justicia de la Nación, es el abogado de los rugbiers. "El perfil es complicadito por lo menos, por ser delicado: es hermano del que define los cargos que se van a reemplazar o sustituir en la Justicia federal de Mendoza", señaló.

rugbiers llegan al Polo Judicial Penal, abuso sexual, franceses, jugadores selección de francia El caso de los rugbiers franceses ha tenido importante repercusión nacional e internacional Foto: Cristian Lozano

"Acá estamos peleando, totalmente angustiados, esperando justicia. Yo soy un abogado con 40 años de ejercicio de la profesión, conozco y respeto a la Justicia de Mendoza, pero acá hay mucho en juego, mucha presión. Honestamente nos sentimos desprotegidos hoy con el cambio de actitud que ha tenido la Fiscalía", afirmó.

"Acá hay un delito penal, hay violación en grupo porque participaron dos personas y la defensa sigue diciendo que hubo consentimiento. Si mañana el fiscal puede ratificar, los rugbiers deberían quedarse en prisión preventiva mientras continúa el juicio. Si no, hacen sus valijas, se van a Francia y el juicio seguirá por siglos y siglos", remarcó.

En ese sentido, aseguró que "el daño que le hicieron a mi hija es irreparable" y que los peritos "pudieron comprobar 15 laceraciones en el cuerpo". "Esto no es un abuso, esto es una tortura", subrayó.