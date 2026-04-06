La Policía de Mendoza multó a más de 1.000 conductores durante el fin de semana largo

La Policía de Mendoza desplegó un amplio operativo de control durante el último fin de semana largo en distintos puntos de la Provincia de Mendoza, con un saldo de 1.397 infracciones y decenas de vehículos retenidos , en el marco de acciones preventivas para reducir la siniestralidad vial.

Los procedimientos se desarrollaron desde la noche del jueves hasta el domingo, con puestos fijos y móviles instalados en rutas y accesos estratégicos. En total, se controlaron 2.806 vehículos , lo que permitió detectar múltiples irregularidades en la circulación.

Como resultado de los operativos, las autoridades retuvieron 65 vehículos y 104 motocicletas , además de 51 licencias de conducir , en su mayoría por incumplimientos a la normativa vigente.

Uno de los ejes principales fue el control de alcoholemia. En ese contexto, se realizaron 1.426 test , de los cuales 83 dieron positivo , aunque desde el Ministerio de Seguridad destacaron que el 94% de los conductores no presentaba alcohol en sangre , reflejando un alto nivel de cumplimiento.

En cuanto a los casos detectados, 47 conductores registraron niveles por debajo de un gramo por litro, mientras que el resto superó el límite legal, configurando infracciones graves.

Estos operativos forman parte de una estrategia sostenida por el Gobierno provincial para reforzar la seguridad vial, especialmente en fechas de alta circulación turística, donde se incrementa el flujo vehicular en rutas y corredores clave.

El balance oficial refleja un fuerte despliegue preventivo en todo el territorio mendocino, con foco en desalentar conductas de riesgo y garantizar condiciones seguras para conductores y peatones durante el fin de semana largo.