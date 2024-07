La angustia de los padres de Mariana Domínguez y la idea de crear una ley

Los padres de Mariana Domínguez participaron este lunes en la mañana de la reconstrucción del homicidio que realizaron las partes para intentar esclarecer el crimen que, a siete meses del hecho, no presenta mayores avances.

Reconstrucción asesinato en godoy cruz, policia cientifica.jpg La reconstrucción del homicidio de Marian Domínguez genera dudas en la investigación. Foto: Yemel Fil

Los peritos balísticos desacreditaron el informe inicial del Cuerpo Médico Forense y ahora está en duda hasta de dónde provino la bala que mató a la joven estudiante.

En ese contexto, los padres dudan de la policía y creen que la causa está siendo adulterada para proteger al autor. La pérdida de las cámaras de seguridad y la discrepancia entre peritos, sostienen esta acusación.

“Si sos de las fuerzas de seguridad y no tenés nada que ver vas a tratar de colaborar y poner todo a disposición. Llevamos siete meses y no hubo ni una campaña concientizadora para que no haya más Marianas”, explicó Inés.

Luego agregó: “Me acuesto pensando en mi hija y me levanto pensando en ella. Toda la fuerza que tengo es para que se esclarezca el caso. Yo me voy a encargar de que esta causa no termine en un escritorio”.

En ese contexto, la familia de la joven estudiante está ideando una ley para este tipo de casos: la Ley Mariana. La idea es que se diagrame un protocolo de actuación ante una situación de heridos por una bala perdida.

Tanto Marcelo como Inés aseguran que, desde el momento del hecho, nunca recibieron indicaciones de cómo actuar. “La persona que me atendió cuando llamamos al 911 me decía que le apretara la nariz y mi hija se estaba ahogando con la sangre”, explicó Inés.

Al mismo tiempo que los padres agradecieron a la prensa “por no olvidar el caso”, ahora exigen que la justicia resuelva el homicidio. Ya pasaron siete meses y el expediente no tiene sospechosos. Por el contrario, las medidas generan más dudas.