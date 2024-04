Imputaron por amenazas a un ex candidato a intendente de La Unión Mendocina

Hugo Laricchia 02.jfif Hugo Laricchia, excandidato a intendente de la Ciudad de Mendoza, fue imputado por amenazas Foto: @laricchiahugo en X

Los mensajes amenazantes habrían comenzado en diciembre de 2023, cuando lo habría citado a su casa para “dialogar”. “Pensé bastante dónde citarte y el lugar en el que puedo garantizar que no me gane la ira es en mi casa. Hacete cargo de tus actos y no temas una trampa, si quisiera ejercer algún tipo de violencia lo haría en silencio y por sorpresa”, es la comunicación que figura en el expediente.