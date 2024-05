Impresionante choque en la Panamericana: al menos 3 muertos.

A su vez, el Corolla fue embestido por otro auto y el chofer del camión perdió el control del transporte, del cual se desprendió el contenedor y aplastó un auto que circulaba en sentido contrario, cuyos tres ocupantes murieron.

Si bien en un principio trascendió que murieron 5 personas, fuentes oficiales informaron que hasta el momento hay una mujer de 44 años y una nena de 10 que fallecieron por la colisión, mientras que a la tercera víctima no lograron identificarla aún. No obstante, no se descarta que haya más muertos.

El camionero resultó con golpes y "podría ser imputado", ya que se estima que no estaban las condiciones de seguridad adecuadas para circular con el container.