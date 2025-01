Identificaron a las víctimas del trágico accidente vial de Godoy Cruz.

WhatsApp Image 2025-01-15 at 11.10.52 (1).jpeg

WhatsApp Image 2025-01-15 at 11.10.52.jpeg

A metros del cruce con Humahuaca, y por causas que se intentan esclarecer, el coche giró bruscamente hacia el este, chocando contra un árbol. Producto del choque, los cuatro ocupantes fallecieron.

Los investigadores confirmaron la información que había circulado horas posteriores al accidente: dos de los fallecidos eran hermanos y los dos restantes amigos de estos.

Las imágenes a las que accedió a la justicia terminaron de confirmar que en el siniestro no hubo participación de otro rodado, sino que el conductor, por algún motivo, perdió el dominio del coche.

WhatsApp Image 2025-01-15 at 11.10.51.jpeg

El caso es investigado por la fiscalía de tránsito, a cargo de Fernando Giunta. No obstante, al no haber sobrevivientes la causa no tendrá acusados y tras las pericias de rigor, será archivada.