15 de junio de 2026
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Guaymallén

Iba alcoholizado, cruzó en rojo y terminó chocando contra un auto en Guaymallén

Este lunes, un motociclista chocó contra un auto en Guaymallén tras cruzar un semáforo en rojo. Conocé todos los detalles del siniestro.

Motociclista alcoholizado cruzó en rojo y chocó contra un auto en Guaymallén

Motociclista alcoholizado cruzó en rojo y chocó contra un auto en Guaymallén

 Por Juan Pablo Strappazzon

Durante la mañana de este lunes, alrededor de las 6:50, se registró un importante accidente vial en Guaymallén. El siniestro ocurrió en la intersección de Costanera y Saavedra. En esta nota, te contamos todo lo que debés saber sobre el hecho.

Cómo fue el choque en Guaymallén entre una moto y un auto

Según informaron fuentes policiales, un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre un siniestro vial ocurrido en la intersección de Costanera y Saavedra, en Guaymallén. Al arribar al lugar, el personal constató que una motocicleta Hero GS200 había colisionado con un automóvil Nissan Sentra cuando este último intentaba incorporarse a la Costanera en dirección norte.

De acuerdo con las primeras actuaciones, el motociclista habría cruzado el semáforo en rojo, lo que habría provocado el impacto. Durante el procedimiento se realizaron los correspondientes controles de alcoholemia. El conductor de la motocicleta registró un resultado de 1,67 gramos de alcohol por litro de sangre, mientras que el automovilista dio negativo.

Ante esta situación, el motociclista fue trasladado para el correspondiente proceso contravencional y la motocicleta quedó secuestrada por disposición de las autoridades. Como consecuencia del siniestro, no se registraron personas lesionadas.

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