Homicidio de Kevin González: "Yo no salí a matar a nadie esa noche"

Estremecedor caso "O vive conmigo o no vive": mató a su hijo de 2 años para vengarse de su ex

"Nadia con su compañero fueron hasta el lugar porque había una pelea entre bandas y fueron agredidos, pero con palos y piedras. No hubo ningún arma hacia los funcionarios policiales. Nadia Verdugo fue la única que efectuó entre 6 y 9 disparos con la 9 milímetros. El resto usó su arma antitumultos que puede llegar a herir, pero no matar", dijo Giambiastiani.

Fiscal Víctor Giambiastiani.jpeg

Y agregó: "De la prueba recolectada, no hubo ni un funcionario policial con un rasguño. Kevin, por el contrario, resultó muerto". Y agregó: "De la prueba recolectada, no hubo ni un funcionario policial con un rasguño. Kevin, por el contrario, resultó muerto".

En términos generales, desde el Ministerio Público Fiscal remarcaron que la escena de los hechos fue contaminada: "Efectivamente fue contaminada. Policía científica pudo ingresar recién a las 7 de la mañana. Vamos a demostrar que también fue contaminada por Nadia Verdugo porque levantó 5 vainas del lugar, tratando de ocultar lo que había sucedido".

"No venimos a exponer en contra de la fuerza policial en general, ni contra Nadia Verdugo en particular. Venimos a exponerles una plataforma fáctica de hechos en la que ustedes podrán presenciar el momento exacto en el que Kevin González pierde la vida, agregó.

Homicidio en Malargüe

Visiblemente conmovida por la situación y la instancia del juicio, Nadia Verdugo decidió declarar ante el jurado popular. Allí, explicó cómo vivió la noche del crimen.

"Fuimos 4 o 5 móviles respondiendo al llamado del CEO. El video en el que dicen que me bajo "como una loca a los disparos" es porque me estaban disparando desde el interior de la plaza", dijo Verdugo.

Y agregó: "Dicen que no teníamos ni un rasguño, y debo dar gracias a Dios por eso. Yo no salí a matar a nadie esa noche y me duele y lo siento por esa madre que está sufriendo. Lo siento con toda mi alma; desde el comienzo ruego por ella y porque ese chico descanse en paz. Yo no tuve ninguna intención de matarlo", declaró Nadia Verdugo.

Nadia Vedugo oficial homicidio kevin gonzalez malargue 2.jpeg

Tras esas palabras, la declaración de la imputada fue interrumpida por su propia defensa, quien solicitó suspender la declaración dado el estado emocional bajo el que se encontraba.

También puede interesarte leer: Caso Kevin González: encontraron un proyectil de 9 milímetros