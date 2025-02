"Él venía con una piedra y me pegó en el ojo": el relato del kiosquero asaltado en Tunuyán TVA Mendoza

El pasado lunes por la noche, un kiosquero de 69 años fue violentamente atacado por una pareja en su comercio ubicado en Tunuyán. Una mujer lo engañó para que la dejara entrar y, una vez que abrió la puerta, fue golpeado por un hombre. A causa de la agresión, sufrió lesiones en la cara y deberá presentarse en el Hospital Central para controlar su visión.

El kiosquero asaltado en Tunuyán relató cómo fue el ataque El hecho tuvo lugar en la ciudad cabecera de dicho departamento, minutos después de las 21 horas. Mientras atendía en su kiosco, una joven se presentó en el frente del establecimiento y le pidió ayuda. "Yo la ví con mal aspecto, mal de salud, mal vestida, todo. Viene y me agarra de sorpresa, ‘Rápido’, me dice, ‘¿Por qué no me da una mano? Mi marido me quiere pegar’”, relata José Daniel Quiroga, la víctima de 69 años.

"No me dio tiempo a pensar nada y, como mi hijo había ido a comprar mercadería y estaba por llegar, abro la puerta”, continúa. “Cuando entra, se corre para atrás y cuando voy a cerrar la puerta, el vago viene con una piedra y me pateó la puerta. No me dio tiempo a nada, me pegó en este ojo”, añade.

En diálogo con TVA Valle de Uco, el comerciante relató que su mayor preocupación era que alguno de los puñetazos impactara en la zona del corazón, ya que anteriormente fue operado de ese órgano. “Atino a taparme para que no me fuera a patear acá. Mientras me hacía para atrás, el muchacho miraba para todos lados y, en eso, me paro y me vuelve a pegar [en la zona del ojo]; ahí empecé a gritar”.

Fuentes oficiales indicaron que los delincuentes, una mujer de 22 años y un hombre de 29, quedaron detenidos y a disposición de la Justicia. El pasado viernes también habían sido aprehendidos tras el robo de una bicicleta, pero el sábado quedaron en libertad.

