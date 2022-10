El dolor de las amigas de Lucía Masman y un duro testimonio

Mientras estaban en la actividad, explicó que "empezó a llover en el estacionamiento, a caer la tormenta. Todos nos desesperamos, todos los estudiantes estábamos en vehículos particulares. Éramos muchos chicos asustados en plena base del cerro, a punto de llover. Nos queríamos ir desesperadamente".

accidente challao lucia masman.jpg Tras el accidente en El Challao, Lucía Masman de 20 años, falleció a primeras horas de este miércoles.

Y siguió con su relato: "Necesitábamos irnos, comenzó el granizo. Cuando vimos que la camioneta vi que todos mis compañeros estaban tirados, nos bajamos para poder ir a socorrerlos. Estábamos solos".

Respecto a las condiciones climáticas y a la no suspensión de la caminata, dijo: "Desde días anteriores habían alertado sobre una alerta amarilla, naranja, cómo no lo van a suspender".

"Nunca imaginamos que iba a pasar algo así. De repente, a las 15 comenzó a llover y sabíamos que se iba a poner feo. Caminamos un rato y empezó la lluvia. Los estudiantes fuimos los que pedimos que se suspendiera.", agregó.

El momento del choque y el auxilio

Joselina contó cómo sucedió los momentos posteriores al trágico accidente en la Avenida Champagnat. "Nosotras bajamos, éramos todas chicas. "No caíamos que era un accidente. Fuimos a socorrer a nuestros amigos. Es demasiado fuerte, me bajé de la camioneta para socorrerlos".

accidente, el challao.jpg

"Por las lluvia me tuve que sacar los lentes y no podía reconocer a las personas. Fui hasta la chica que estaba más atrás y no estaba nadie con ella. Cuando me acerqué y la reconocí, era Lucía", dijo en referencia a Lucía Masman, la joven fallecida.

"La quise agarrar, la quise levantar y no respondía. Hice lo que se me ocurrió, no entendía nada, estaba muy shoqueda y me temblaba todo el cuerpo. La quería socorrer y no podía", concluyó.

El choque y la imputación a la conductora

El siniestro sucedió este lunes pasadas las 15 cuando los estudiantes se dirigían al Cerro Arco para realizar una caminata. Sin embargo, por las condiciones climáticas (lluvias) la actividad se suspendió.

Las 16 personas regresaron en una camioneta Chevrolet S10 (algunos iban en la caja del rodado) y, por razones que se desconocen, volcaron a 500 metros del Cerro Arco. Todos resultaron heridos y algunos quedaron atrapados en el habitáculo.

Todos fueron desplazados a diferentes centros asistenciales. Producto de las heridas, este miércoles falleció Lucía Masman. Por esta situación es que las autoridades de la UNCuyo decretaron tres días de duelo y la suspensión de las actividades para este miércoles.

accidente, el challao.jpg El fatídico accidente sucedió este lunes en Avenida Champagnat de El Challao.

En tanto, el fiscal Fernando Giunta, de la Fiscalía de Tránsito, este miércoles imputó a María del Cielo Vergara. La acusó por "homicidio culposo en concurso ideal con lesiones graves agravadas por ser más de una las víctimas, previstos y penados por los arts. 84 bis, primer párrafo, 54 y 94 bis, segundo párrafo del Código Penal, y ordenó el recupero de su libertad".

Por la calificación, podría ser condenada con una pena de tres a seis años de cárcel en caso de ser penalmente responsable del siniestro. Y también podría recibir la inhabilitación para manejar por cinco a 10 años.

A pesar de la imputación, continuará en libertad por tratarse de un delito excarcelable.

En cuanto a las autoridades de la UNCuyo, realizaron un comunicado donde explicaron las acciones que realizarán para poder esclarecer lo que sucedió y, a través de una investigación interna, saber si este hecho se podría haber evitado.

"La Rectora Esther Sánchez, junto con funcionarios del Rectorado y los decanos de las facultades de Filosofía y Letras y Ciencias Económicas, visitaron a las familias de los estudiantes internados en el Hospital Central, los escucharon y se pusieron a disposición para ayudar. La Académica instruyó, a través de la Resolución 3419/2022, una investigación interna para conocer en profundidad los detalles de la actividad previa al accidente", dicta un comunicado.

A su vez, señalaron que "las facultades de Ciencias Económicas y de Filosofía y Letras pusieron a disposición de sus comunidades asistencia psicológica para quienes la requieran y el equipo de Salud Mental de Salud Estudiantil del Rectorado convocó a todos los interesados en participar a un espacio grupal de escucha y acompañamiento para estudiantes o cualquier integrante de la comunidad que se sienta afectado por lo ocurrido".