21 de octubre de 2025
Echaron a un Subcomisario de la Policía de Mendoza por un falso allanamiento

Tras quedar firme su condena por falso allanamiento y amenazas, el Ministerio de Seguridad decidió echar a un Subcomisario de la Policía de Mendoza.

La ministra de Seguridad firmó la resolución tras la condena contra el efectivo de la Policía de Mendoza.

La ministra de Seguridad firmó la resolución tras la condena contra el efectivo de la Policía de Mendoza. 

Foto: Yemel Fil
 Por Pablo Segura

Un subcomisario de la Policía de Mendoza fue desplazado de su cargo luego de que su condena por falso allanamiento y amenazas quedara firme, por lo que la ministra de Seguridad, María Mercedes Rus firmó una resolución que ya fue publicada en el Boletín Oficial de la provincia.

Se trata de Miguel Andrés Salinas Ortiz, quien estaba acusado de realizar en 2020 una pesquisa sin orden judicial en una vivienda de Luján de Cuyo.

Echaron a un Subcomisario de la Policía de Mendoza por un falso allanamiento

En la Resolución N°5151 del Boletín Oficial provincial, se destaca que se dispuso la exoneración del subcomisario luego de que la condena a tres años de prisión en suspenso, la inhabilitación absoluta perpetua y el pago de una multa por la suma de más de un millón de pesos haya quedado firme.

Ortiz fue condenado como autor penalmente responsable del delito de allanamiento ilegal en concurso real con el delito de concusión por el hecho ocurrido el 24 de abril de 2020 cuando cuatro efectivos, entre ellos el subcomisario, realizaron un allanamiento sin orden judicial y cometieron el delito de extorsión.

En febrero de 2023 el acusado recibió una sanción de cesantía sujeta a exoneración, motivo por el cual interpuso un recurso jerárquico, el cual fue admitido en lo formal, pero luego rechazado en lo sustancial mediante el Decreto N° 1590.

Además, en abril de 2023, se lo acusó por amenazar a compañeros que lo investigaban en la anterior causa.

Dicha resolución fue firmada por María Mercedes Rus, ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza y ahora el acusado tiene un plazo de quince días hábiles para interponer recursos administrativos de revocatoria o jerárquico.

