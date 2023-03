Condenaron al acusado de atacar a la moza en la Arístides

Como por ejemplo, demostrar en los próximos cinco días hábiles, que inició con un tratamiento psicológico o psiquiátrico por lo ocurrido. Además, deberá comparecer ante la Justicia ante cualquier requerimiento. Si esto no se cumple, deberá cumplir la condena en prisión.

Ahora resta definir la situación procesal del otro imputado que tiene la causa, Carlos Angulo, de 39 años. Este individuo no habría atacado a la joven trabajadora y por esa razón esperan por otras testimoniales para determinar su futuro procesal.

Ataque en la Arístides Villanueva

El hecho en cuestión ocurrió en horas de la madrugada del martes 14 de marzo en el bar de la calle Arístides Villanueva. Dos individuos agredieron a una moza de nombre Agustina y uno de ellos le partió un vaso de vidrio en el rostro.

“Los tres llegaron al bar alrededor de las 2, los atendí yo. Primero empezaron a decirme un montón de cosas que me incomodaron. Les expliqué que la carta estaba en las primeras historias destacadas de la cuenta de Instagram del lugar que si querían, la vieran y me pidieran. Me respondieron que no tenían IG por lo que les pregunté qué tragos les gustaba así yo se los podía ofrecer y me dijeron que no les gustaban los tragos dulces porque para dulce estaba yo. Ahí empezó todo ”, explicó la chica a Radio Andina en su momento.

"Les ofrecí unos vasos descartables así nos devolvían los de vidrio del bar y se podían retirar. Justamente, hacemos eso de pedir los vasos y darles de plástico para que no pasen cosas como estas”, agregó la joven.

“Ahí se pusieron como locos. Me dijeron que no me iban a dar los de vidrio, se pararon, se quisieron pelear con otros clientes, el encargado se puso en el medio para que no lo hagan, uno de estos lo empuja y ahí me pega con el vaso en la cara, yo me caí al piso, uno de los bartender me ayudó a pararme y me metió en el bar”, contó la víctima.

Producto de esto la víctima, sufrió heridas de consideración y debió ser internada. Desde ese momento los sospechosos, Carlos Angulo y José Luis Pericoli, quedaron detenidos y a disposición de la fiscal Claudia Ríos.