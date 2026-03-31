Camionero mendocino, involucrado en un accidente vial con 4 muertos

Un camionero mendocino estuvo involucrado en un terrible accidente vial ocurrido anoche cerca de Carlos Casares , Provincia de Buenos Aires, donde fallecieron cuatro hombres que viajaban a bordo de una camioneta que chocó de frente contra el transporte de cargas.

El accidente vial ocurrió a las 21.50 del lunes en Ruta Nacional 5, a la altura del kilómetro 284, en jurisdicción de 9 de Julio, antes del límite con Carlos Casares.

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Las víctimas viajaban en una camioneta Renault Koleos que al intentar chocar de atrás a un camión, s e cruzó de vía y terminó impactando de frente con el transporte de cargas que manejaba el mendocino , de quien no trascendió su identidad.

Lo que sí se informó es que el rodado había salido de Mendoza en horas de la mañana con una carga de arena y se dirigía a Carlos Casares, Provincia de Buenos Aires.

Terrible accidente vial con 4 muertos en Ruta 5 de la Provincia de Buenos Aires

Según las primeras pericias, un camión con acoplado que circulaba por Ruta 5 perdió el control e ingresó a la banquina. El conductor intentó retomar a la ruta pero el acoplado le hizo un efectivo “tijera”, provocando que el transporte quedara atravesado sobre la calzada.

accidente carlos casares

Lo cierto es que detrás de este camión venía la camioneta con las cuatro víctimas fatales. El conductor, al intentar esquivar chocar con el transporte, ingresó a la banquina y luego invadió el carril contrario.

En ese momento chocó de frente con el camión mendocino. El impacto fue tal magnitud, que los cuatro ocupantes fallecieron en el acto, dijeron fuentes policiales. Las víctimas fatales fueron identificadas como Julio, Federico y Ezequiel Ballestero, y Delfor Aronskin, todos domiciliados en Carlos Casares.

La investigación del hecho quedó a cargo de la UFI 2 del Departamento Judicial de Mercedes.