Román: la respuesta a Ruggeri y el cruce con uno de "la contra"

"Cada uno es libre de decir lo que quiere. A mí me cuentan todas las cosas, miro poca tele pero me cuentan todo. Me enseñaron a vivir de una sola manera: si sale un amigo mío a decir que lo defraudé, me pondría mal porque ambos nos queremos. Lo mismo pasaría con un familiar. Ahora, si lo dice una persona con la que no tengo relación, no me causa nada. No puedo defraudar a una persona con la que no tengo relación. No le doy mucha vuelta. Lo que diga ese muchacho para mí no cuenta", le contestó Riquelme al campeón del mundo, aunque evitó nombrarlo.