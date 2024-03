El emotivo mensaje de Diego para Ricardo Bochini

"Yo aprendí con usted a sentarlos de culo. Pero yo tocando la pelota, usted amagando", afirma en uno de los pasajes Maradona visiblemente conmovido.

"Hola maestro de los maestros. Usted me hace feliz cada vez que me habla. Y más en el día de mi cumpleaños y lejos de mi país. Yo aprendí con usted a sentarlos de culo. Pero yo tocando la pelota, usted amagando. Yo le agradezco muchísimo el saludo. Lo voy a respetar y voy a decir en todo el mundo que mi ídolo se llama Ricardo Bochini. Después viene el Beto Alonso, sí. Después. Primero, usted. Usted me enseñó a querer la pelota. No importa el equipo. No importa la camiseta. Usted me enseñó a buscar la pelota y eso, los que estamos en un nivel superior, nos entendemos. Un beso grande y ojalá que la esté pasando muy bien, maestro. Y si no chífleme, eh, no se deje manosear por nadie. Usted fue muy grande para la pelota como para que estúpidos quieran aprovecharse".



Fuente: Infobae.