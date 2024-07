La advertencia de Kunkel al juez Lijo: "Si no actúa correctamente será investigado"

"Yo no conozco el expediente. No quiero opinar sobre eso, porque tampoco quiero aparecer presionándolo (al juez Lijo). Cuando terminen las actuaciones, si son correctas, tendrán

reconocimiento. Y, si no, tendrán la investigación del Consejo de la Magistratura que corresponda. Pero en este momento no hay que opinar. Yo, por lo menos, considero que no hay que opinar", dijo el legislador oficialista a la radio América.