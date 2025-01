Trump ratificó su plan de deportación masiva y lo cruzó el Papa Francisco

"Vamos a mantener la política de 'Quédate en México'", enfatizó el líder republicano, momento en el que recibió uno de los más sonoros aplausos de su discurso.

Donald trump asunción 2025.jpg Donald Trump asumió su segundo mandato al frente de Estados Unidos Imagen: captura de pantalla

"Terminaremos con la práctica de ‘atrapar y soltar’ y enviaremos tropas a la frontera sur para repeler la horrible invasión a nuestro país", advirtió.

En tanto, el líder republicano anunció que establecerá en una orden ejecutiva que los cárteles del narcotráfico sean catalogados como organizaciones terroristas extranjeras.

"Ordenaré a nuestro gobierno que utilice todo el inmenso poder de las fuerzas federales y estatales para eliminar la presencia de todas las bandas y redes criminales extranjeras que traen delitos devastadores a suelo estadounidense", resaltó Trump.

La "deportación masiva" había sido una promesa de campaña del ahora flamante presidente de los Estados Unidos. El gobierno de México encabezado por Claudia Sheinbaum anunció este lunes que tiene preparado un operativo de contención para sus ciudadanos que posiblemente serán deportados.

La respuesta del Papa Francisco a Donald Trump tras su asunción

El Papa Francisco se refirió también a la cuestión y criticó la iniciativa impulsada por Trump, al considerar que "no es cristiano" y que sería "una vergüenza" la deportación masiva.

En un mensaje cargado de diplomacia, pero con una clara dosis de crítica, el Pontífice calificó como “una vergüenza” la posibilidad de que el nuevo mandatario lleve adelante deportaciones masivas, una de las medidas más resonantes de su plataforma política.

Papa Francisco 2024.jpg El Papa Francisco cruzó a Donald Trump Foto: NA

“Los pobres desgraciados que no tienen nada pagan la factura. Esto no se puede hacer. No se resuelven así las cosas”, expresó el líder de la Iglesia Católica, en línea con su postura histórica contra las políticas migratorias arbitrarias.

A través de un telegrama oficial enviado al magnate devenido en político, el Papa felicitó a Trump por su llegada a la Casa Blanca, aunque sin esquivar una admonición sutil: “Espero que bajo su liderazgo el pueblo estadounidense prospere y se esfuerce siempre por construir una sociedad más justa, donde no haya lugar para el odio, la discriminación o la exclusión”.

El cruce de Francisco con Trump no es nuevo. Durante el primer mandato del republicano, el Pontífice lo acusó de actuar en contra de los valores cristianos por su insistencia en construir un muro en la frontera con México. Ahora, las promesas de deportación masiva reavivan las tensiones, exacerbadas por el posible uso de la “expulsión acelerada”, un mecanismo que permite deportar a personas sin el debido proceso legal si no cumplen ciertos requisitos migratorios.