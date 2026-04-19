Estados Unidos interceptó un buque iraní en el Golfo de Omán y crece la tensión internacional

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , afirmó este domingo que fuerzas navales estadounidenses interceptaron y tomaron control de un buque iraní que intentaba cruzar el Golfo de Omán . El episodio eleva la tensión en una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo.

Según detalló el mandatario, el buque TOUSKA (de casi 900 pies de eslora y sancionado por el Departamento del Tesoro por presuntas actividades ilícitas) habría intentado evadir el bloqueo naval impuesto por Washington. La embarcación ignoró una advertencia emitida por el destructor USS Spruance , lo que derivó en una acción militar directa.

"Se acabó el señor buena onda", la nueva amenaza de Trump a Irán por los ataques a buques en el estrecho de Ormuz

"Hoy, el carguero iraní TOUSKA intentó atravesar nuestro bloqueo naval y no le fue bien . Nuestra nave de la Marina lo detuvo abriéndole un agujero en la sala de máquinas", escribió Trump en su red Truth Social.

De acuerdo con la versión oficial, el destructor estadounidense disparó contra la sala de máquinas del carguero para detener su avance. Posteriormente, efectivos de la Marina abordaron la nave y asumieron el control total.

El destructor estadounidense disparó contra la sala de máquinas del carguero

El presidente agregó que marines estadounidenses permanecen a bordo y que actualmente se está inspeccionando la carga transportada.

Un punto crítico para el comercio global

El incidente se produce en el Golfo de Omán, cercano al estratégico estrecho de Ormuz, un corredor clave por el que transita una porción significativa del petróleo comercializado a nivel global. Cualquier alteración en esta zona tiene impacto inmediato en los mercados energéticos internacionales y en la seguridad marítima.

La acción militar se enmarca en un contexto de creciente confrontación entre Washington y Teherán por el control del tránsito marítimo y las sanciones económicas.

Irán se retira de las negociaciones en Pakistán

En paralelo al incidente, Irán anunció que no enviará representantes a la próxima ronda de negociaciones prevista en Islamabad, Pakistán. La decisión fue comunicada a través de medios vinculados a la Guardia Revolucionaria.

estrecho de ormuz buques petroleros irán Irán anunció que no enviará representantes a la próxima ronda de negociaciones prevista en Islamabad, Pakistán

Desde Teherán sostienen que no participarán en nuevas instancias de diálogo mientras continúe el bloqueo naval estadounidense sobre sus puertos y el estrecho de Ormuz.

La respuesta llega luego de que Trump confirmara el envío de una delegación de alto nivel para retomar las conversaciones, integrada por el vicepresidente JD Vance, el empresario Jared Kushner y el inversor Steve Witkoff.

Un proceso diplomático estancado

Las negociaciones buscan avanzar hacia un acuerdo de paz en el conflicto iniciado en febrero de este año. Sin embargo, los avances han sido limitados.

La primera ronda de diálogo, celebrada el fin de semana pasado en Islamabad, concluyó sin resultados concretos. Entre los principales puntos de desacuerdo figuran la inclusión de Líbano en la tregua y las exigencias vinculadas al programa nuclear iraní.

Desde la capital iraní, las autoridades calificaron el bloqueo marítimo como un acto "ilegal y criminal", además de considerarlo una violación del alto el fuego vigente, cuya expiración está prevista para el miércoles 22.

A pesar de la negativa a participar presencialmente, fuentes diplomáticas indicaron que los contactos indirectos continúan a través de mediadores pakistaníes.

Escenario incierto

El episodio del TOUSKA y la suspensión de la participación iraní en las reflejan un escenario de alta volatilidad, donde la escalada militar y el estancamiento diplomático conviven en un delicado equilibrio.

Donal Trump El episodio del TOUSKA y la suspensión de la participación iraní en las reflejan un escenario de alta volatilidad

La evolución de los acontecimientos en las próximas horas será clave para determinar si el conflicto deriva en una mayor confrontación o si se abre una nueva ventana para la negociación.