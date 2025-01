Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos por segunda vez: "La era dorada comienza hoy"

"Debemos ser sinceros sobre los retos que enfrentamos. Nuestro gobierno está enfrentando una crisis de confianza. Durante muchos años, el establishment corrupto le ha sacado poder a los ciudadanos", agrego el republicano.

Con críticas directas al gobierno de Joe Biden, describió que “se les dio abrigo a personas que salían de instituciones mentales, a delincuentes que entraron ilegalmente de distintos países del mundo. El gobierno dio financiamiento a la defensa de las fronteras de otros países, pero se negó a defender las fronteras de EE.UU. y a su propia gente".

"Esta elección es un mandato para revertir esta traición terrible y darle al pueblo su fe, su riqueza, la democracia, devolverle la libertad", sintetizó.

Más adelante, advirtió que "nuestras libertades, el destino glorioso de nuestro país no se le negará. En los últimos ocho años me han puesto a prueba y he aprendido muchísimo en este proceso. Los que desean pisotear nuestra causa, los que han querido quitarme mi libertad y de hecho mi vida hace varios meses, yo creo hoy más que nunca que Dios me salvó para que EEUU sea grande de nuevo". Y anticipó, entre aplausos: "El sueño estadounidense volverá como nunca antes".

Donald Trump adelantó que este mismo lunes firmará más de 100 órdenes ejecutivas que afectarán a diversos ámbitos, entre ellos la economía, la política energética y la migración.

Se espera que alguna de estas órdenes cumplan las promesas de campaña del presidente de cerrar la frontera con México y llevar a cabo una deportación masiva de migrantes irregulares.

"Nuestra soberanía será restablecida. Se reinstaurará nuestra seguridad. Se reequilibrará la balanza de la justicia. Se pondrá fin al uso político despiadado, violento e injusto del Departamento de Justicia y de nuestro gobierno. Nuestra máxima prioridad será crear una nación orgullosa, próspera y libre", explicó.

Su plan económico

Asimismo, adelantó algunas de las medidas económicas que pretende tomar.

"En vez de poner impuestos a nuestras ciudades, pondremos impuestos a otros países para enriquecernos", aseguró el nuevo presidente.

Al criticar la inflación en Estados Unidos, Trump le dijo adiós al pacto para promover las energías limpias del gobierno de Biden y a la apuesta por los vehículos eléctricos: "Vamos a perforar, baby, a perforar".

"Volveremos a EE.UU. una nación rica de nuevo", gracias al "oro líquido que tenemos bajo los pies", agregó.

Además de centrarse en explotar los combustibles fósiles, el republicano agregó que se impulsará la manufactura nacional, haciendo un guiño a los trabajadores del sector automotor.

¿Llegada a Marte?

Aprovechó asimismo para prometer que se colocará la bandera estadounidense en Marte.

"Perseguiremos nuestro destino manifiesto hacia las estrellas, lanzando astronautas estadounidenses para plantar las barras y estrellas (de la bandera) en el planeta Marte", aseguró.

"Si trabajamos juntos no hay nada que o podamos hacer ni nada que no podamos alcanzar", dijo en la recta final de su discurso.

"No hay nada imposible. Estoy ante vosotros como prueba viviente de que nada es imposible. En EE UU, lo imposible es lo que mejor hacemos", afirmó.

Una ceremonia atípica

El mandatario de 78 años juró el cargo en el interior del Capitolio, en lugar de la escalinata, como suele ser habitual, debido a las temperaturas bajo cero en Washington DC.

A la ceremonia acudieron líderes mundiales, entre ellos el presidente argentino Javier Milei, así como magnates de multinacionales tecnológicas estadounidenses como Elon Musk, Jeff Bezos y Mark Zuckerberg.

Pronunció las palabras ante una audiencia formada por su esposa y nueva primera dama, Melania Trump, y otros miembros de su familia, expresidentes como Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton, representantes del Congreso y de la Corte Suprema, entre otros 800 invitados a la ceremonia.

El presidente y su esposa, la primera dama Melania Trump, comenzaron la jornada participando en el tradicional oficio religioso en la Iglesia Episcopal St. John's, cercana a la Casa Blanca.

Los acompañaron el vicepresidente JD Vance, su esposa Usha y el hijo de la pareja presidencial, Barron Trump.

Los Trump visitaron después la Casa Blanca para tomar un té con el líder saliente, Joe Biden, y la primera dama, Jill, en lo que se considera una ceremonia simbólica de transición pacífica del poder, y las dos parejas viajaron juntas al Capitolio para la jura del nuevo mandatario.