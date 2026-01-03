3 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Tras el operativo

Trump confirmó que Maduro es llevado a Nueva York y será juzgado por narcoterrorismo

El presidente de EE.UU. dijo que vio “en directo” la captura del mandatario venezolano y aseguró que la operación fue “muy bien organizada”.

Trump confirmó que Maduro es llevado a Nueva York y será juzgado por narcoterrorismo

Trump confirmó que Maduro es llevado a Nueva York y será juzgado por narcoterrorismo

Sobre Maduro y su esposa, que fueron imputados por narcoterrorismo, confirmó que "se dirigen a Nueva York".

Lee además
Trump, sobre Venezuela: Vamos a administrar el país hasta que se pueda hacer una transición segura
Florida

Trump, sobre Venezuela: "Vamos a administrar el país hasta que se pueda hacer una transición segura"
Donald Trump publicó la primera foto de Nicolás Maduro detenido
por redes sociales

Donald Trump publicó la primera foto de Nicolás Maduro detenido

"Los helicópteros los sacaron de allí, y volaron en helicóptero en un agradable vuelo; estoy seguro de que les encantó. Pero han matado a mucha gente, recuérdenlo", dijo en una entrevista con el canal Fox News.

Trump dijo que vio la compleja captura del mandatario venezolano en tiempo real desde una sala en Mar-a-Lago junto a varios generales . "Me dijeron militares de verdad que no hay otro país en la Tierra que pueda llevar a cabo una maniobra así", celebró Trump. "Si hubieras visto lo que pasó, quiero decir, lo vi literalmente, como si estuviera viendo un programa de televisión".

"Si hubieras visto la velocidad, la violencia, ya sabes, dicen que la velocidad, la violencia, utilizan ese término. Es que fue algo increíble, un trabajo increíble el que hicieron estas personas. Nadie más podría haber hecho algo así", añadió Trump sobre la operación, que según CBS fue realizada por las tropas de élite Delta Force.

"Vimos todos los detalles. Estábamos rodeados de mucha gente, incluidos generales, y ellos sabían todo lo que estaba pasando. Y fue muy complejo, extremadamente complejo", dijo Trump.

El presidente de EE.UU dijo que los soldados "irrumpieron y entraron en lugares que no eran realmente accesibles, rompieron puertas de acero que se habían colocado allí precisamente por este motivo, y los sacaron en cuestión de segundos. Nunca había visto nada igual", continuó Trump.

Con información de TN

Temas
Seguí leyendo

"La libertad avanza": Javier Milei celebró la operación de Estados Unidos en Venezuela

Donald Trump aseguró que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

Estados Unidos eliminó una instalación del narcotráfico en territorio venezolano

Donald Trump habló con Vladimir Putin antes de reunirse con Volodimir Zelensky para negociar la paz

María Corina Machado, tras la detención de Maduro: "Llegó la hora de la libertad"

La captura de Maduro sacude al mundo y la UE exige moderación tras el arresto

Venezuela denunció una invasión militar de EE.UU. y anunció una respuesta armada

Tragedia en Suiza: decenas de muertos tras una explosión durante los festejos de Año Nuevo

LO QUE SE LEE AHORA
Donald Trump aseguró que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa
Atención

Donald Trump aseguró que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

Las Más Leídas

Una pareja en moto protagonizó un accidente fatal en la Costanera
Lamentable

Una pareja en moto protagonizó un accidente fatal en la Costanera

Incendio en un árbol de Navidad en la peatonal Sarmiento: investigan si fue intencional
En Ciudad

Incendiaron el árbol de Navidad en la peatonal Sarmiento: investigan si fue intencional

Mercedes Rus y Ulpiano Suarez repudiaron el incendio del árbol de Navidad en la Peatonal Sarmiento
viernes a la noche

Mercedes Rus y Ulpiano Suarez repudiaron el incendio del árbol de Navidad en la Peatonal Sarmiento

Detuvieron en Mendoza a dos hombres que amenazaban con matar a Javier Milei
Investigación nacional

Detuvieron en Mendoza a dos hombres con simbología nazi que amenazaban con matar a Milei

El primer caso de gripe H3N2 en Mendoza corresponde a la variante K
Confirmación

El primer caso de gripe H3N2 en Mendoza corresponde a la variante K