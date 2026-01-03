La captura de Maduro sacude al mundo y la UE exige moderación tras el arresto

La captura de Nicolás Maduro en Caracas sacudió el tablero geopolítico y l a Unión Europea reclamó hoy cautela ante un posible conflicto bélico.

La alta representante de Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas, exigió formalmente “moderación” luego de establecer contacto directo con las autoridades del gobierno de los Estados Unidos para analizar las implicancias del arresto del líder venezolano.

A través de un comunicado oficial difundido en sus redes sociales, la funcionaria europea precisó el alcance de sus gestiones diplomáticas ante la vertiginosidad de los acontecimientos en territorio sudamericano.

“He hablado con el secretario de Estado Marco Rubio y con nuestro embajador en Caracas. La UE está siguiendo de cerca la situación en Venezuela”, detalló Kallas, quien enfatizó que el bloque regional hace “un llamamiento a la moderación” para preservar la integridad de los involucrados.

Por su parte, el entorno del gobierno estadounidense buscó llevar tranquilidad respecto a la continuidad de las operaciones en suelo venezolano.

Según lo informado por el senador republicano Mike Lee, el secretario de Estado Marco Rubio confirmó que Nicolás Maduro ya se encuentra bajo custodia y que será trasladado para enfrentar un juicio penal en los Estados Unidos.

En ese sentido, las autoridades norteamericanas descartaron el inicio de una ofensiva de mayor escala tras haber cumplido el objetivo de la detención. “Las acciones militares que vimos esta noche fueron para proteger y defender a aquellos que ejecutaban la orden de arresto”, manifestó Lee a través de la plataforma X, asegurando además que, con el líder capturado, “no se esperan nuevas acciones militares” en el país caribeño.

Donald Trump y Nicolás Maduro La detención de Nicolás Maduro en Caracas generó fuerte impacto internacional y reconfiguró el escenario geopolítico.

Rusia condenó el ataque de Estados Unidos a Venezuela

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia emitió este sábado un comunicado oficial en el que condena de forma enérgica la intervención militar de Estados Unidos en territorio venezolano.

Moscú calificó los bombardeos ocurridos durante la madrugada como un “acto de agresión armada” contra una nación soberana, advirtiendo que este accionar constituye una grave violación del derecho internacional y pone en riesgo la estabilidad de todo el hemisferio.

La declaración de la cancillería rusa se suma al clima de tensión global tras los ataques reportados en Caracas, Miranda, Aragua y La Guaira. Desde Moscú señalaron que el uso de la fuerza unilateral por parte de Washington genera una “profunda preocupación”, instando a la comunidad internacional a pronunciarse frente a lo que consideran una escalada bélica injustificada en la región.

Esta postura de Rusia refuerza el alineamiento geopolítico frente al conflicto, mientras el presidente colombiano Gustavo Petro lidera el pedido de sesiones urgentes en la ONU y la OEA para frenar la ofensiva.

Chile y Colombia rechazan la intervención militar de EE.UU. y exigen paz en la región

El presidente de Chile, Gabriel Boric, y su par colombiano, Gustavo Petro, condenaron las acciones militares de Estados Unidos en territorio venezolano y exigieron el cese inmediato de las hostilidades para priorizar una resolución diplomática al conflicto.

Ante el agravamiento de la situación, el mandatario chileno manifestó a través de sus canales oficiales: “Como Gobierno de Chile expresamos nuestra preocupación y condena por las acciones militares de Estados Unidos que se desarrollan en Venezuela y hacemos un llamado a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta al país”.

En sintonía con este reclamo, Petro rechazó la ofensiva y procedió al despliegue de fuerzas de seguridad en la zona fronteriza para resguardar la integridad de su territorio.

El jefe de Estado enfatizó su postura contra la injerencia externa al declarar que “el gobierno de Colombia rechaza la agresión a la soberanía de Venezuela y de América Latina”.

“Los conflictos internos entre los pueblos los resuelven los mismos pueblos en paz. Ese es el principio de la autodeterminación de los pueblos que es base del sistema de las Naciones Unidas”, sostuvo Petro.