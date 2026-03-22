Israel bombardea puentes en Líbano, a la vez que el G7 exige a Irán frenar ataques

Captura del momento de la explosión del puente de Qasmiya, en el Líbano,

El conflicto en Medio Oriente se intensifica con el avance de la ofensiva israelí en Líbano y la reacción internacional. Mientras dicho Estado apunta a debilitar a Hezbolá , el G7 presiona a Irán para frenar la violencia y evitar una escalada que comprometa la estabilidad regional.

El operativo israelí tuvo como blanco el puente de Qasmiya , una infraestructura clave sobre el río Litani , en el sur libanés. El ataque se enmarca en una ofensiva ordenada por el ministro de Defensa, Israel Katz , y representa el primer objetivo concreto de una estrategia orientada a interrumpir las rutas de suministro utilizadas por Hezbolá .

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La destrucción de este paso no solo tiene implicancias militares, sino también un fuerte impacto logístico. El puente constituía una vía esencial de conexión entre el sur del país, la gobernación de Sidón y la capital, Beirut , lo que complica el tránsito de bienes, servicios y personas en una zona ya afectada por la inestabilidad. En este contexto, crecen las preocupaciones por las consecuencias humanitarias derivadas de la interrupción de estas rutas clave.

Ante la inminencia del ataque, el Ejército libanés decidió evacuar sus posiciones en la zona de Qasmiya , ubicada cerca de la autopista Borj Rahal y de la carretera costera. La retirada fue confirmada oficialmente por las autoridades militares, que señalaron que la medida respondió a amenazas directas de Israel sobre el área. Este repliegue evidencia la fragilidad del escenario y el riesgo de una escalada mayor en el territorio.

En paralelo, el primer ministro del Líbano, Nauaf Salam, encabezó una cumbre de seguridad junto a responsables militares y de seguridad interior. Durante el encuentro, se evaluó el avance de la operación israelí, así como el desplazamiento forzado de población y el deterioro de las condiciones de seguridad en distintas regiones del país.

Como resultado de este análisis, Salam ordenó reforzar los controles y las medidas de seguridad en las zonas más comprometidas, con especial foco en Beirut, con el objetivo de contener posibles incidentes y proteger a la población civil. Las autoridades libanesas buscan así evitar un agravamiento de la crisis interna en medio de un contexto regional cada vez más volátil.

El G7 le exige a Irán frenar el conflicto

En el plano internacional, la reacción no tardó en llegar. Los países del G7 emitieron una declaración conjunta en la que instaron a Irán a cesar de inmediato los ataques en Medio Oriente, en un mensaje que apunta a reducir la tensión creciente. El bloque expresó su apoyo a las naciones de la región y calificó las acciones de Teherán como una ofensiva injustificada.

El viceprimer ministro y canciller de Italia, Antonio Tajani, fue uno de los voceros de esta postura. A través de sus canales oficiales, aseguró que “ante los inaceptables ataques de Irán en Oriente Medio, el G7 respondió con unidad y determinación”, subrayando la necesidad de una respuesta coordinada frente a la crisis.

posteo del viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores italiano, Antonio Tajani G7 Posteo en la red social X del viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores italiano, Antonio Tajani, sobre la postura del G7. Foto: Captura de posteo traducido en X.

Además, Tajani enfatizó la urgencia de una desescalada del conflicto, al remarcar la importancia de garantizar la seguridad de la navegación internacional, especialmente en el estratégico estrecho de Ormuz, un punto clave para el comercio global de energía.

El G7 también reafirmó su compromiso con el derecho de los Estados a defender su soberanía frente a agresiones externas. En ese sentido, el funcionario italiano destacó que el grupo se mantiene unido en su respaldo a los países afectados por ataques de Irán o de sus aliados, en defensa de sus territorios y de sus ciudadanos.

Embed 2/ The Qasmiya Bridge is a key civilian artery linking southern Lebanon to the rest of the country.



Cut it, & you isolate entire communities, restricting movement of civilians, ambulances, aid, & daily life. pic.twitter.com/sGwWI1Kw9M — Hala Jaber (@HalaJaber) March 22, 2026

Finalmente, el comunicado internacional incluyó una condena explícita a los ataques registrados en otros puntos de la región, con especial énfasis en la situación de Irak, lo que evidencia la preocupación global por la expansión del conflicto. El llamamiento del G7 y los nuevos bombardeos isralíes tienen lugar horas después del ataque de Irán en las localidades de Arad y Dimona.