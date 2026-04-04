Artemis II alcanza récord de distancia y revela la Tierra como nunca antes vista

La tripulación, integrada por los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, todos con amplia experiencia en misiones espaciales, recorrerá la mayor distancia jamás alcanzada desde la Tierra: 406.773 kilómetros, superando el récord del Apolo 13, que en 1970 alcanzó 400.171 kilómetros.

image Las imágenes de la Tierra desde el espacio tomadas por Artemis ll Durante los primeros días del vuelo, tras la maniobra de inyección translunar, la NASA difundió fotografías que muestran la Tierra con un detalle impresionante. Continentes como África y Europa son claramente visibles, mientras que fenómenos naturales como las auroras boreales y los reflejos del Sol sobre la atmósfera destacan en las imágenes, ofreciendo al público una vista única de nuestro planeta desde el espacio profundo.

image La misión Artemis II continúa su avance, y la expectativa crece a medida que la nave se aproxima a la Luna y la tripulación comparte nuevas imágenes que acercan la exploración espacial al público de todo el mundo.