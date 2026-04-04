Artemis II alcanza récord de distancia y revela la Tierra como nunca antes vista

Artemis II, la misión que marcará el regreso del ser humano a la Luna tras más de 50 años, ya se encuentra casi a mitad de camino. La nave Orion fue captada a 183.936 kilómetros de la Tierra y a 244.298 kilómetros del satélite, rumbo a la cara oculta de la Luna, donde se espera su llegada el próximo lunes.
La tripulación, integrada por los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, todos con amplia experiencia en misiones espaciales, recorrerá la mayor distancia jamás alcanzada desde la Tierra: 406.773 kilómetros, superando el récord del Apolo 13, que en 1970 alcanzó 400.171 kilómetros.
Las imágenes de la Tierra desde el espacio tomadas por Artemis ll
Durante los primeros días del vuelo, tras la maniobra de inyección translunar, la NASA difundió fotografías que muestran la Tierra con un detalle impresionante. Continentes como África y Europa son claramente visibles, mientras que fenómenos naturales como las auroras boreales y los reflejos del Sol sobre la atmósfera destacan en las imágenes, ofreciendo al público una vista única de nuestro planeta desde el espacio profundo.
La misión Artemis II continúa su avance, y la expectativa crece a medida que la nave se aproxima a la Luna y la tripulación comparte nuevas imágenes que acercan la exploración espacial al público de todo el mundo.