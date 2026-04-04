5 de abril de 2026
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Tierra

Artemis II alcanza récord de distancia y revela la Tierra como nunca antes vista

La misión Artemis II, que marcará el regreso del ser humano a la Luna tras más de 50 años, ya superó la mitad de su recorrido

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Por Sitio Andino Mundo

Artemis II, la misión que marcará el regreso del ser humano a la Luna tras más de 50 años, ya se encuentra casi a mitad de camino. La nave Orion fue captada a 183.936 kilómetros de la Tierra y a 244.298 kilómetros del satélite, rumbo a la cara oculta de la Luna, donde se espera su llegada el próximo lunes.

La tripulación, integrada por los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, todos con amplia experiencia en misiones espaciales, recorrerá la mayor distancia jamás alcanzada desde la Tierra: 406.773 kilómetros, superando el récord del Apolo 13, que en 1970 alcanzó 400.171 kilómetros.

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Durante los primeros días del vuelo, tras la maniobra de inyección translunar, la NASA difundió fotografías que muestran la Tierra con un detalle impresionante. Continentes como África y Europa son claramente visibles, mientras que fenómenos naturales como las auroras boreales y los reflejos del Sol sobre la atmósfera destacan en las imágenes, ofreciendo al público una vista única de nuestro planeta desde el espacio profundo.

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La misión Artemis II continúa su avance, y la expectativa crece a medida que la nave se aproxima a la Luna y la tripulación comparte nuevas imágenes que acercan la exploración espacial al público de todo el mundo.

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