Yoyi Francella rompió el silencio y habló sobre la separación de sus padres: “Es algo normal”

El rumor de la separación, que circula en medios y redes sociales, creció luego de que Marynés no acompañará al actor a los premios Martín Fierro. No obstante, fuentes cercanas a la pareja han aclarado que su ausencia tuvo motivos de salud y no implicaba una crisis matrimonial. Yoyi Francella, por su parte, insistió en que la situación es algo “normal” y que no hay conflictos. “Se está haciendo algo grande de algo que es normal. Somos una familia hermosa, nos amamos, tenemos contacto… realmente está todo muy bien”, enfatizó.