Wanda Nara volvió a Argentina con una frase irónica para Icardi: "No como más maní"

Wanda Nara regresó a la Argentina tras unos días de descanso en España junto a L-Gante. Esta vez, evitó hacer declaraciones polémicas sobre su mediática separación de Mauro Icardi. Sin embargo, al llegar al aeropuerto de Ezeiza, fue abordada por varios periodistas que no solo le consultaron por sus vacaciones, sino también por el video íntimo del futbolista, y allí lanzó una frase que no pasó desapercibida: “ No como más maní”.