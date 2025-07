Natasha Rey, la vedette que filtró un video de Mauro Icardi

A ello, Natasha publicó una captura de su casilla de mensajes de Instagram , señalando que previo al romántico posteo de Icardi a la China, él se habría comunicado con ella : “Él subió una foto con ella como para calmarla pero me escribió antes para decirme. No soy amante , wey”.

Qué dijo Natasha Rey sobre Mauro Icardi

Y siguió: “Yo también soy mamá y fui pareja mucho tiempo y a mí me rompieron la pareja Y siempre me juré que jamás me metería con el marido de nadie. Yo nunca dos, siempre uno. Jamás le cag… la vida a un marido de nadie, a ninguna mujer. Y si me escribe casados les he dicho tipo, hasta consejos le he dado del tipo ‘se te ve con tu pareja, se te ve con tu familia, tenés un hijo, tenés una hija’”.