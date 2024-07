"Volver al futuro": así luce hoy Crispin Glover, actor que interpretó a George McFly

Crispin Glover2.jpg Crispin Glover como George McFly en "Volver al futuro"

Su boom al estrellato llegó cuando le dio vida a George McFly, el padre de Marty McFly, en la película de Robert Zemeckis "Back to the Future" (Volver al futuro), estrenada en el año 1985. A pesar de su destacado papel, no formó parte de las dos secuelas de la entrega, porque según informan, quería cobrar más de lo que se le ofrecía.