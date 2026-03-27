27 de marzo de 2026
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Final explicado de "Peaky Blinders: El hombre inmortal" en Netflix: ¿murió Tommy Shelby?

El desenlace de la película dejó una escena conmovedora que, en palabras de su director, define el futuro de Peaky Blinders en Netflix y el legado de Cillian Murphy.

Final explicado de Peaky Blinders: El hombre inmortal en Netflix: ¿murió Tommy Shelby?

Final explicado de "Peaky Blinders: El hombre inmortal" en Netflix: ¿murió Tommy Shelby?

Foto: web
 Por Luis Calizaya

Después de años esquivando la muerte, el líder de Peaky Blinders llega al punto donde ya no puede huir. "El hombre inmortal", la película más esperada de Netflix, pone a Tommy Shelby contra su mayor enemigo: él mismo. Y esta vez, el final no admite escapatoria.

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Desde su estreno, la pel&iacute;cula lidera el ranking en Netflix.

Desde su estreno, la película lidera el ranking en Netflix.

Final explicado de El hombre inmortal: el regreso y fin de Tommy Shelby

La película arranca con un Tommy Shelby (Cillian Murphy) completamente aislado. Lejos del poder y consumido por sus propios demonios, vive un exilio emocional tras años de pérdidas y violencia. Mientras Europa se sumerge en la Segunda Guerra Mundial, él libra una batalla interna mucho más silenciosa y devastadora.

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El regreso a la acción no nace del deber patriótico, sino de algo más íntimo con su familia. Cuando Duke, su hijo, queda atrapado en una red vinculada al fascismo, Tommy se ve obligado a salir de su letargo. Ese “último trabajo” no solo lo devuelve a Birmingham, sino también a su identidad como estratega, líder y, sobre todo, sobreviviente.

El eje central gira en torno al plan del agente nazi Beckett, que busca desestabilizar la economía británica mediante dinero falsificado, inspirado en la real Operación Bernhard. En paralelo, Birmingham sufre bombardeos constantes, lo que convierte la ciudad en un campo de batalla.

Duke lidera una nueva generación de Peaky Blinders, más caótica y menos leal a los códigos originales. Manipulado por Beckett, termina involucrándose en decisiones extremas, incluso contra su propia familia. Esa tensión alcanza su punto máximo cuando se le ordena asesinar a Ada, la hermana de Tommy.

El quiebre emocional es definitivo ante la muerte de Ada, y con ella cae el último ancla moral de Tommy. A partir de ahí, la historia se convierte en una misión de venganza y redención. Tommy reorganiza a sus viejos aliados y ejecuta un plan para destruir el cargamento de dinero falso y eliminar a Beckett. El enfrentamiento final es brutal, pero logra fracasar el plan nazi y Beckett muere.

El desenlace de Tommy Shelby: ¿murió realmente?

La victoria tiene un costo irreversible. Gravemente herido, Tommy queda al borde de la muerte. Pero lo que define su final no es el disparo, sino su decisión. Durante toda la saga, la muerte fue una sombra constante, casi una herramienta más de su poder. Aquí, en cambio, se convierte en una elección consciente.

Netflix - Peaky Blinders 2026
"El hombre inmortal" ser&aacute; el inicio de algo nuevo, seg&uacute;n afirm&oacute; su creador.

"El hombre inmortal" será el inicio de algo nuevo, según afirmó su creador.

En una escena cargada de simbolismo, Tommy le pide a su hijo que lo mate, sellando así un ciclo marcado por la violencia heredada. Duke ejecuta el acto, en un gesto que mezcla brutalidad y afecto. No es solo la muerte de un hombre, sino el fin de una era.

Sus últimas palabras, “En el crudo invierno ”, conectan con el origen del personaje marcado por la guerra, el trauma y la idea de que todo lo que vino después fue un regalo prestado. Su funeral gitano y la quema de su cuerpo refuerzan esa liberación final.

Cómo se conecta con la nueva secuela

Aunque Tommy Shelby muere, el universo de Peaky Blinders está lejos de terminar. La historia continuará en una secuela ambientada en los años 50, nuevamente en Birmingham, donde la ciudad intenta reconstruirse tras la guerra.

El foco se desplazará hacia la nueva generación, con Duke como figura central. El legado de los Shelby, marcado por el poder, la violencia y la lealtad, seguirá evolucionando, ahora sin su líder histórico. Steven Knight continuará al frente del proyecto, mientras Murphy permanecerá vinculado como productor.

Reparto de la serie

  • Cillian Murphy: Thomas Shelby
  • Rebecca Ferguson: Kaulo
  • Tim Roth: John Beckett
  • Sophie Rundle: Ada Thorne
  • Barry Keoghan: Duke
  • Stephen Graham: Hayden Stagg
  • Packy Lee: Johnny Dogs
  • Jay Lycurgo: Elijah

Tráiler de "Peaky Blinders: El hombre inmortal"

Embed - Peaky Blinders: El hombre inmortal | Tráiler oficial | Netflix

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