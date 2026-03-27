27 de marzo de 2026
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Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 27 de marzo

Netflix actualiza su catálogo este 27 de marzo con un tanda de estrenos que incluye series, películas y nuevas producciones para disfrutar hoy.

Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 27 de marzo

Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 27 de marzo

Foto: Archivo
 Por Luis Calizaya

Si buscas una excusa para prender Netflix, el 27 de marzo trae varias. La plataforma suma nuevas series y películas que amplían el catálogo al inicio de 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos. Estos son los estrenos destacados para ver este día.

Qué ver este 27 de marzo en Netflix

Con regresos, nuevas apuestas y producciones pensadas para generar conversación, Netflix renueva su catálogo con títulos ideales para maratonear. En esta oportunidad, se incorporan varias películas y una serie. A continuación, los estrenos más destacados de la jornada.

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Las series que se estrenan el 27 de marzo

1. El depredador de Sevilla (Documental)

Basada en un caso real, la producción retrata los crímenes sexuales de Manuel Blanco Vela, conocido como Manu White. Las acusaciones salen a la luz tras el testimonio de una joven estadounidense que viajó a España para aprender el idioma mediante una empresa de viajes low cost. Allí, el guía encargado de asistirla abusa de ella y el hecho permanece oculto durante años, hasta que decide denunciarlo en un programa, lo que revela otros casos similares.

Documental 2026 - Netflix
La impactante serie contar&aacute; con solo 3 cap&iacute;tulos.

La impactante serie contará con solo 3 capítulos.

Las películas que se estrenan el 27 de marzo

1. 53 domingos (Comedia)

Los comportamientos inusuales de su padre, de 86 años, obligan a tres hermanos a discutir sobre su futuro: enviarlo a un asilo o hacerse cargo de él. Lo que comienza como una reunión tranquila pronto deriva en un conflicto familiar tan caótico como divertido.

2. Aún es de noche en Caracas (Thriller)

Tras enterrar a su madre y regresar a la casa de su infancia, Adelaida se enfrenta a un grupo paramilitar que amenaza con asesinarla. Mientras intenta sobrevivir, a su alrededor se desmorona una Caracas sumida en el caos.

3. BTS: El regreso (Documental)

La exitosa banda surcoreana explora su vuelta a los escenarios tras cumplir con el servicio militar. El reencuentro con el público comienza en Los Ángeles, donde también trabajan en su nuevo álbum, marcado por la nostalgia y la reconexión con sus fans.

Embed - BTS: EL REGRESO | Documental | Tráiler oficial | Netflix

4. Masthishka Maranam: A Frankenbiting of Simon's Memories (Ciencia ficción)

Tras la repentina muerte de su hija, un padre intenta sobrellevar el duelo mediante un juego de simulación digital que le permite reencontrarse con ella. Sin embargo, pronto descubre que esta decisión encierra riesgos mucho más profundos de lo que imaginaba.

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