Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 26 de marzo

Si buscas una excusa para prender Netflix , el 26 de marzo trae varias. La plataforma suma nuevas series y películas que amplían el catálogo al inicio de 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos . Estos son los estrenos destacados para ver este día .

Con regresos, nuevas apuestas y producciones pensadas para generar conversación, Netflix renueva su catálogo con títulos ideales para maratonear. En esta oportunidad, se incorporan tres nuevas series y una película . A continuación, los estrenos más destacados de la jornada .

¿No sabés qué ver? Estas son las mejores series y películas en Netflix hoy

Nueva serie de Peaky Blinders: el cambio que podría redefinir a los Shelby

Dos agentes policiales, a pesar de su cercanía, trabajan desde perspectivas muy diferentes. Por un lado está Harry Hole, un detective de homicidios atormentado por sus propios conflictos internos; por otro, Tom Waaler, un policía corrupto. Mientras intenta identificar a un asesino en serie, Harry también deberá demostrar que su rival opera al margen de la ley.

Embed - Harry Hole, de Jo Nesbø | Tráiler oficial | Netflix

2. Algo terrible está a punto de suceder (Terror)

La serie sigue a una mujer que viaja para conocer a la familia de su futuro esposo. Sin embargo, una serie de sucesos paranormales e inquietantes comienza a afectarla, sumiéndola en un estado creciente de paranoia.

3. La fiscal (Documental)

Desde México, la primera directora de la Fiscalía para Delitos de Feminicidio busca combatir la violencia contra las mujeres, enfrentando enormes barreras dentro de un sistema complejo.

Documental - México - Netflix La serie contará con tres episodios lanzados en simultáneo. Foto: Netflix

Las película que se estrenan el 26 de marzo

1. La línea roja (Thriller)

Tras ser víctimas de una estafa telefónica, tres mujeres se unen para dar con los responsables y desmantelar la red criminal que les arrebató su dinero y tranquilidad.