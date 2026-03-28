Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 28 de marzo

Si necesitás una excusa para prender Netflix , este sábado 28 de marzo tiene varias. La plataforma tiene nuevas series y películas que amplían el catálogo de este 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos. Acá te recomendamos lo que vale la pena ver hoy .

Con regresos muy esperados , estrenos que buscan sorprender y títulos pensados para dar que hablar , Netflix renueva su catálogo con propuestas ideales para el fin de semana . Con historias para todos los gustos, desde misterio hasta acción y un poco de romance , son perfectas para un buen plan de sofá y manta.

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En un mundo afectado por una epidemia que se transmite a través del lenguaje, un ex lingüista inmune se convierte en la clave para entender la enfermedad mientras huye por una Estambul devastada.

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2. Homicidio: Nueva York (Documental)

Esta serie documental reconstruye algunos de los casos de asesinato más impactantes de la ciudad. A través del relato directo de detectives y fiscales, cada episodio muestra cómo se resolvieron crímenes complejos y qué pistas fueron determinantes.

3. Amor y suerte (Drama)

La historia sigue a dos matrimonios que llevan una vida tranquila en un pequeño pueblo de Texas. Sin embargo, una relación extramatrimonial rompe ese equilibrio y desencadena un crimen que expone tensiones ocultas y decisiones extremas.

4. Aprendiendo a vivir (Romance)

Ambientada en un colegio secundario, la serie aborda la vida de un grupo de adolescentes que lidian con temas como el amor, la identidad, la sexualidad y la presión social, en un contexto actual y diverso.

Netflix - serie Una serie para los fanáticos de las series juveniles. Foto: web

5. Emergencia radioactiva (Drama)

Inspirada en hechos reales, recrea una de las mayores tragedias ambientales de Brasil. Todo comienza con el hallazgo de material radiactivo en un basural, lo que desata una crisis sanitaria mientras especialistas intentan contener la propagación.

Qué películas ver hoy en Netflix

1. Peaky Blinders: El hombre inmortal (Drama)

En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, Tommy Shelby regresa a una Birmingham devastada por los bombardeos. Allí se verá envuelto en operaciones secretas mientras enfrenta tanto amenazas externas como los fantasmas de su pasado.

Embed - Peaky Blinders: El hombre inmortal | Avance oficial | Netflix

2. La línea roja (Thriller)

Luego de ser víctimas de una estafa telefónica, tres mujeres deciden unir fuerzas para encontrar a los responsables. Lo que comienza como una búsqueda de justicia se transforma en una peligrosa misión contra una red criminal organizada.

3. Fuerzas especiales (Acción)

Un terrorista que permaneció oculto durante años planea un ataque con armas bioquímicas en Londres. Para detenerlo, un agente del MI6 lidera una operación que combina inteligencia, acción y trabajo en equipo contrarreloj.

4. 53 domingos (Comedia)

Tres hermanos se reúnen para decidir qué hacer con su padre de 86 años, cuyos comportamientos generan preocupación. Lo que parece una conversación familiar se transforma rápidamente en un conflicto lleno de reproches, humor y caos.

Netflix - serie - comedia La película es de España y promete muchas risas. Foto: web

5. El vendedor de sueños (Drama)

Un hombre misterioso evita el suicidio de un reconocido psiquiatra y comienza a difundir una filosofía de vida que cuestiona los valores de la sociedad moderna. A medida que gana seguidores, su figura despierta tanto admiración como interrogantes sobre su pasado.