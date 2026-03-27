La película más exitosa de Guillermo del Toro se va de Netflix: hasta cuándo se podrá ver

No todas las películas de ciencia ficción resisten el paso del tiempo, pero " Titanes del Pacífico " sigue sintiéndose tan imponente como el primer día. La visión de Guillermo del Toro está por despedirse de Netflix , y es ahora o nunca para volver a verla.

La película abandonará el catálogo de Netflix el próximo 28 de marzo , por lo que los suscriptores tienen una última oportunidad para verla o revisitarla. Su salida marca el adiós temporal de uno de los espectáculos más imponentes del cine de ciencia ficción reciente dentro de la plataforma.

La película redefinió al cine de ciencia ficción, pero se va en pocos días de Netflix.

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La historia se sitúa en un futuro cercano donde la humanidad está al borde de la extinción . Desde una grieta interdimensional en el fondo del océano Pacífico emergen los Kaiju , criaturas gigantescas que arrasan ciudades enteras .

Para enfrentarlos, las potencias del mundo crean a los Jaegers , enormes robots de combate controlados por dos pilotos conectados mentalmente a través de un puente neuronal. En ese contexto, la trama sigue a Raleigh Becket , un expiloto marcado por la tragedia que regresa para una última misión decisiva .

Qué dijo la crítica especializada

La recepción crítica fue diversa, aunque coincidió en destacar su propuesta visual. Desde Variety señalaron que, pese a su cuidado técnico, la película logra captar el interés de forma irregular.

En tanto, The New York Times valoró su tono híbrido, destacando su combinación de ligereza y solemnidad como parte de una sensibilidad pop atractiva.

Por su parte, Fotogramas la definió como una celebración del cine de género, resaltando su capacidad para ofrecer espectáculo sin perder identidad, en lo que consideró un auténtico homenaje a la tradición de los “mechas”.

Netflix - Titanes Pacífico 1 Además de la secuela, Netflix cuenta con una serie anime. Foto: web

Reparto de la película

Charlie Hunnam: Raleigh Becket

Raleigh Becket Idris Elba: Stacker Pentecost

Stacker Pentecost Rinko Kikuchi: Mako Mori

Mako Mori Charlie Day: Dr. Newton "Newt" Geizler

Dr. Newton "Newt" Geizler Burn Gorman: Dr. Hermann Gottlieb

Dr. Hermann Gottlieb Robert Kazinsky: Chuck Hansen

Chuck Hansen Max Martini: Hercules "Herc" Hansen

Más series y películas con Charlie Hunnam

Películas:

1. Hijos de los hombres

En un futuro distópico donde la humanidad ha perdido la capacidad de reproducirse, el mundo se acerca al colapso total. En medio del caos social y político, surge una esperanza inesperada: una mujer embarazada. Su protección se convierte en una misión clave para la supervivencia de la especie.

2. La ciudad perdida de Z

Basada en hechos reales, sigue a un explorador británico que se adentra en el Amazonas obsesionado con demostrar la existencia de una civilización antigua desconocida. A medida que avanza en su búsqueda, la selva se vuelve tan peligrosa como su propia obsesión.

3. El Rey Arturo: La leyenda de la espada

Una reinterpretación del clásico mito artúrico que narra el ascenso de un joven criado en las calles que descubre su verdadero origen. Obligado a enfrentarse a un tirano que usurpó el trono, deberá aceptar su destino y liderar una rebelión.

Series:

1. Sons of Anarchy

La historia gira en torno a un club de motociclistas que opera al margen de la ley en una pequeña ciudad. Entre negocios ilegales, lealtades y conflictos internos, la serie explora el equilibrio entre familia, poder y violencia.

2. Shantaram

Ambientada en la India, sigue a un fugitivo que busca reconstruir su vida en Bombay. Allí se ve envuelto en el mundo del crimen, la medicina improvisada en barrios marginales y relaciones que lo obligan a redefinir su identidad.

3. Queer as Folk

Ambientada en Manchester, retrata la vida de un grupo de amigos dentro de la comunidad LGBTQ+, explorando sus relaciones, conflictos personales y el contexto social de la época con un enfoque directo y sin filtros.

Tráiler de "Titánes del Pacífico"