29 de marzo de 2026
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Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 29 de marzo

Netflix tiene en su catálogo series, películas y estrenos pensados para maratonear este domingo 29 de marzo.

Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 29 de marzo

Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 29 de marzo

 Por Luis Calizaya

Si necesitás una excusa para prender Netflix, este domingo 29 de marzo tiene varias. La plataforma tiene nuevas series y películas que amplían el catálogo de este 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos. Acá te recomendamos lo que vale la pena ver hoy.

Qué ver este 29 de marzo en Netflix

Con regresos muy esperados, estrenos que buscan sorprender y títulos pensados para dar que hablar, Netflix renueva su catálogo con propuestas ideales para el fin de semana. Con historias para todos los gustos, desde thrillers hasta acción, son perfectas para un buen plan de sofá y manta.

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Lo mejor de Netflix hoy: series y películas destacadas del 28 de marzo

Qué series ver hoy en Netflix

1. Homicidio: Nueva York (Documental)

En su segunda temporada, esta serie documental se adentra en algunos de los casos de asesinato más impactantes de la ciudad. A través del testimonio de detectives y fiscales que participaron directamente en las investigaciones, reconstruye cada crimen con una mirada íntima, revelando detalles desconocidos y el detrás de escena del sistema judicial.

2. Operativo: Lioness (Drama)

Este thriller de espionaje sigue a una agente de la CIA que lidera una unidad encubierta en misiones de alto riesgo. Mientras entrena a una joven recluta para infiltrarse en redes terroristas, también enfrenta el desafío de sostener su vida familiar, en un equilibrio constante entre la presión profesional y los vínculos personales.

Embed - OPERATIVO: LIONESS Tráiler Español Latino (2023) Zoe Saldana

3. Algo terrible está a punto de suceder (Terror)

La historia gira en torno a una mujer que, a días de casarse, llega a la casa de la familia de su prometido. Lo que comienza como una simple estadía pronto se transforma en una experiencia inquietante: secretos familiares, sucesos extraños y una sensación creciente de amenaza la empujan a cuestionar su relación y su propia cordura.

4. Furias - Temporada 2 (Acción)

La nueva entrega retoma la historia de Lyna, quien continúa su camino marcado por la venganza tras la muerte de su padre. En un París dominado por redes criminales, decide infiltrarse nuevamente en la organización responsable, esta vez con aliados inesperados y enfrentándose a un escenario aún más violento y complejo.

5. Harry Nole (Acción)

Basada en las novelas del detective creado por Jo Nesbø, la serie sigue a un investigador brillante pero atormentado que persigue a un asesino en serie. En paralelo, debe enfrentarse a la corrupción dentro de la propia policía, lo que convierte su búsqueda en una lucha tanto externa como interna.

Qué películas ver hoy en Netflix

1. Aún es de noche en Caracas (Thriller)

Tras la muerte de su madre, Adelaida regresa a su hogar y se encuentra con una ciudad atravesada por la violencia. La aparición de un grupo paramilitar la obliga a huir y sobrevivir en medio de un entorno hostil, donde cada decisión puede ser la última

2. Guasón 2: Folie à Deux (Musical)

La secuela continúa la historia de Arthur Fleck, ahora internado en Arkham mientras espera su juicio. En medio de su inestabilidad mental, descubre una nueva faceta a través de la música y el amor, en un relato que mezcla caos, identidad y transformación.

3. Louis Theroux: Dentro de la machosfera (Documental)

El reconocido periodista británico se infiltra en comunidades vinculadas a la llamada “machosfera”, explorando el auge de discursos radicales sobre masculinidad. Con acceso directo a sus protagonistas, el documental propone una mirada incómoda pero reveladora.

4. Toro salvaje (Drama)

Este clásico del cine sigue la vida del boxeador Jake LaMotta, cuya carrera en el ring contrasta con su autodestrucción fuera de él. Entre celos, violencia y conflictos personales, la película retrata la caída de un hombre dominado por sus propios demonios.

Embed - TORO SALVAJE (1980) Trailer Oficial Subtitulado

5. 27 bodas (Comedia)

Jane ha sido dama de honor en innumerables ocasiones, pero nunca la protagonista de su propia historia. Su vida da un giro cuando su hermana se compromete con el hombre que ella ama, obligándola a replantearse sus emociones y el lugar que ocupa en su propia vida.

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