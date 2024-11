Virginia Gallardo reveló los motivos detrás de su separación de Martín Rojas.

En LAM, Yanina Latorre reveló el dato tras hablar con la panelista de Poco correctos, señalando que los rumores comenzaron cuando se la vio frecuentemente saliendo con amigas. “¿Saben lo que me dio ternura cuando le escribí? Me dijo: ‘Qué raro que me preguntes, no me considero tan importante’”, comentó la periodista.