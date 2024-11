Video: a los golpes, Alejandro "Huevo" Müller intentó evitar el robo de su moto

Asalto.jpg

“Yo estaba llegando, veo que me siguen unas motos y de confiado dije no quiero ser prejuicioso y disminuir la velocidad porque pensé que no me iba a pasar nada, pero sí. Y no paré del todo por las dudas. Pero me cruzaron la moto y ahí fue donde se baja uno de una moto, uno más grandote y me amenaza con matarme si no le doy las cosas", comentó la víctima en los momentos previos al robo.