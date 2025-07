Una vez más Soledad Pastorutti y Luck Ra se cruzaron en La Voz Argentina.

El cruce entre Soledad Pastorutti y Luck Ra

La primera en elogiarlo fue Soledad, quien destacó que su voz se diferenciaba dentro del estilo romántico: “Siento que no tenés una voz igual a todas en este estilo musical. Todo el mundo imposta la voz de una manera y canta de una manera que se parece a alguien. Yo no te encontré parecido. Sí, te encontré un estilo, pero no parecido”, analizó. Luego agregó: “Tenés una voz maravillosa, digna del norte de este país”, con el objetivo de seducirlo.