Una ex monja cordobesa sorprendió en La Voz Argentina con un clásico folclórico

Por Sitio Andino MuchoShow







Las historias de vida son parte del alma de La Voz Argentina, el reality musical de Telefe que convoca a talentos de todo el país. En la una reciente audición a ciegas, una joven cordobesa se robó todas las miradas: Lucila Garombo sorprendió al revelar que fue monja durante seis años.

La historia de Lucila Garombo, la ex monja que emocionó en La Voz Argentina "Soy una persona sencilla, me gusta jugar al fútbol y me sensibiliza cuando me hablan mi papá o mi mamá", se presentó Lucila, oriunda de Alejandro Roca, al sur de Córdoba. Contó que su vínculo con la música comenzó desde muy pequeña: “Me regalaron una guitarra de plástico cuando tenía un año”. Pero lo que más impactó fue su historia espiritual.

“Fui monja durante seis años, ingresé a un monasterio de vida contemplativa. Lo que hice fue de corazón, traté de pasar por el corazón todas las cosas que sentía y salí con la fe intacta. Me fui de ahí porque no me estaba encontrando plena, fue una decisión difícil”, relató frente al jurado.

monja la voz argentina lucila garombo Lucila recordó que su audición se dio el 19 de marzo, fecha que para ella tiene un fuerte significado: “Mi número tenía el 19, y la audición fue el 19 de marzo. Soy muy devota de San José, que es del 19. Y acá estoy”.

La sorpresa del jurado y la elección de Soledad En la audición, Lucila y deslumbró al cantar “Entra a mi hogar”, de Los Manseros santiagueños. La presentación impactó a todos, y cuando parecía que ningún jurado iba a elegirla, Soledad Pastorutti presionó su botón en los últimos segundos y subió al escenario para abrazarla. “El arreglo me descolocó. Estoy muy acostumbrada a escuchar esta canción y sentí una voz muy pop cantando folklore. Pero dije ‘hay que hacer esta apuesta’. Es algo distinto y me encantó”, expresó la cantante. “Le dije a Dios que me tire una y me dio este escenario imponente. Estoy emocionada”. “Le dije a Dios que me tire una y me dio este escenario imponente. Estoy emocionada”. La historia de Lucila Garombo no era completamente desconocida. Años atrás grabó un disco titulado "Desde el alma", con doce canciones propias, con el fin de reunir fondos para su congregación religiosa. Incluso, se presentó en el Opus Teatro de Río Cuarto en 2017. Lucila dejó el escenario entre aplausos, ya siendo parte del equipo de Soledad Pastorutti. Su historia, su voz y su fe intacta la convirtieron en una de las protagonistas de una noche cargada de emoción en La Voz Argentina. Fuente: La Nación, LM Neuquén. Embed - Lucila Garombo - "Entra a mi hogar" - Audiciones a ciegas - La Voz Argentina 2025