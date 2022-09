Una famosa metió la pata y spoileó su personaje.

El ciclo arrancó con un excelente número de rating en su debut, pero la audiencia se diluyó con el correr de las semanas. El ciclo Telefe no logró el éxito esperado y hay preocupación.

Como si fuera poco, ¿Quién es la máscara? no está exento de spoilers . En las últimas horas, en Twitter se filtró quién está detrás de Mamba, uno de los personajes del programa.

"Mamba Interpreta Don’t start now de la gran DUA LIPA... que difícil, quien está ahí debajo? #QuienEsLaMáscara", publicaron en la cuenta oficial del ciclo.

En los comentarios, una chica arrobó a la famosa actriz Adabel Guerrero y le preguntó sin vueltas: "¿Sos vos?". La bailarina no se dio cuenta y rápidamente respondió: "Sí".

Enseguida, los fans del programa viralizaron su tuit. Los seguidores de la diosa no podían creer cómo metió la pata.

imagepng.webp

Después de unos minutos, Adabel intentó remediar el error, aunque sin éxito: "Me equivoqué en la respuesta. Pensé que preguntabas si era yo la que te estaba respondiendo @BelenIrigoyen . La de la máscara no soy yo, no lo diría si fuera yo".

Polémica con ¿Quién es la máscara?: una figura reveló su personaje antes del debut

El 12 de septiembre, Natalia Oreiro debutó como conductora de ¿Quién es la máscara? por Telefe. Un formato novedoso, que es un verdadero éxito a nivel mundial.

El primer participante fue "La tortuga Willy", que interpretó De música ligera de Soda Stereo. Después de la performance, los "investigadores" plantearon sus sospechas.

¿Quién estaba detrás de ese personaje? Nada más ni nada menos que el ex tenista profesional Guillermo Coria, que se animó a cantar y bailar "por primera vez en un programa de TV".

Natalia Oreiro le preguntó al capitán de la Selección Argentina de tenis si le había contando a alguien que iba a estar en el reality. "Mis hijos sospechaban, pero no, no sabía nadie", precisó Coria.

"¿Nadie sabía? ¿Ni tu esposa?", reiteró Lizy Tagliani y el ex tenista reconoció un dato, que lo dejó al borde de romper con las reglas del programa (que exige total hermetismo a los participantes).

"Sí, mi mujer sabía porque nosotros vivimos en Rosario y venía que venir a Buenos Aires. Le tenía que decir porque sino, ¿a qué voy a venir todo un día a Buenos Aires?", dijo Coria.

Las reglas de ¿Quién es la máscara? establecen que los concursantes no pueden dar a conocer su identidad públicamente para mantener el enigma, que es la base del programa.

De hecho, cada figura es escoltada por seguridad por los pasillos de Telefe y siempre con sus respectivas máscaras para que nadie pueda filtrar nada. / Primicias Ya