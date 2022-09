Quién es la Máscara: quién fue la nueva eliminada.

Alexia cantó "I was made for lovin' you" - Quién es la Máscara? - 2022

Quién es Alexia

En el programa de este domingo, el personaje que quedó eliminado fue el de Alexia, quien interpretó la canción "I Was Made for Loving You", de Kiss. Su presentación fue tan buena que los investigadores no estaban muy convencidos de quién podría ser la persona escondida, ya que no sabían si era cantante o se dedicaba a otro rubro.