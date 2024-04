Una actriz de Game of Thrones reveló las espantosas secuelas psicológicas que le dejó la serie

Hannah Waddingham, actriz de Juegos de Tronos (Game of Thrones), padece serias secuelas físicas y emocionales luego de algunas escenas de la famosa serie. En una reciente entrevista en The Late Show, la actriz reveló que ahora sufre de claustrofobia crónica y contó acerca de las marcas físicas que le dejó las horas de rodaje.

image.png Una actriz de Game of Thrones reveló las espantosas secuelas que le dejó la serie

La escena en particular de Juego de tronos que afectó a la actriz

La actriz explicó detalladamente cómo la escena afectó su bienestar físico y emocional. "No podía levantar la cabeza porque dije que sería demasiado obvio que esté suelta, no podía hablar porque The Mountain tenía su mano en mi boca mientras yo gritaba, y tenía marcas de correas por todas partes, como si me hubieran atacado", relató.