Un video íntimo la privó de su sueño, pero logró salir adelante.

chachi-telesco-antes.png_1433654766.webp

En ese momento, la situación le generó mucha angustia. "Tuve que salir a mostrar quién soy y que no solo sirvo para tener sexo, porque era eso lo que se exhibía de mi siendo una nena que recién despertaba sexualmente. Fue muy estresante empezar una carrera con todo el mundo hablando sobre cómo yo tenía sexo", indicó.

Y continuó: "No era la Argentina de hoy en la que la imagen de la mujer es privada y tiene un valor en sí misma para toda la sociedad. En ese momento nos cosificaban. Y yo con 20 años, habiendo creído alcanzar mi sueño protagonizando en Disney, tuve que comerme que los medios me destrozaran durante un año y medio, haciendo burlas y bullying".

Así comprendió que el mundo de la televisión y del cine "era machista": "Estaba grabando Educando a Nina en Telefe y la espera en el camarín empezó a hacerme ruido. En ese momento daba clases de yoga a grupos chicos, porque individuales y a amigos les doy desde los 18 años. Entonces, gastar las horas esperando en un camarín para algo que alguna vez me llenó, no me cerraba", explicó.

chachi-telesco-educando-a-nina.png_310876403.webp

Entonces, entendió que se sentía mucho mejor después de dar una clase de yoga que luego de grabar: "Me di cuenta que no quería volver a ir a un casting y a grabar. No me pude hacer más la tonta con mi propósito de vida. El tema es que cobraba bien como actriz, tenía mi equipo de trabajo y una familia acostumbrada ya a que fuera actriz". Aunque iba a ganar menos plata, eligió dedicarse al yoga y le pidió a sus seres queridos que confíen en ella.

Qué es de la vida de Chachi Telesco

Con el paso del tiempo, la familia de Chachi entendió que su "billetera no podía ser el motor" de su felicidad. La apertura de su escuela de yoga, en 2018, fue el inicio de la "sanación" de su "profundo dolor". Le daba mucho miedo el "qué dirán", pero siguió adelante y encontró la paz.

chachi-telesco-yoga.png_374633682.webp

De a poco comenzó a hablarle por WhatsApp a las personas que la conocían para que se sumen a las clases: "Pinté de blanco el living de mi casa que era muy chiquita y entraban apenas cinco. Mis alumnos amaron el lugar, pero cuando abrí las puertas, el 1 de junio de 2018, había 12 personas. Decidí buscar salón para que entremos más y hasta la pandemia tuve tres lugares funcionando en Belgrano, Recoleta y Zona Norte. Las clases y los alumnos empezaron a crecer boca a boca y por redes".

El método que usa se llama "yogafeel". Según Chachi, tiene técnicas de respiración, meditación y secuencias de yoga y filosofía antigua. Ahora se dedica a que la gente se relaje y no piense más que en el bienestar de su cuerpo y mente. Incluso, contó que su primer alumno fue su papá y que con la meditación él sanó aspectos fuertes de su vida.

chachi-telesco-meditacion.png_309029361.webp

Durante la pandemia por la Covid-19 cerró sus 3 salones y comenzó a dar clases virtuales, así como a preparar personas para que den clases. "Tengo alumnos de muchos lugares del mundo: España, Chile, Australia, México, Estados Unidos y, por supuesto, de todas las provincias argentinas, y cuando terminan, los que pueden viajan porque hacemos una gran celebración", añadió.

Aunque la volvieron a llamar, nunca más audicionó para ningún proyecto actoral. Siente que no puede con los dos trabajos al mismo tiempo y que no extraña su antigua carrera: "No encuentro mayor propósito, dignificación y alegría que una persona venga sacada de estrés y se vaya con placer por haberse encontrado con una versión distinta de ella misma".

En la actualidad se encuentra en pareja con Matías, un hombre al que conoció haciendo yoga y meditando en un retiro espiritual. Además, cambió su alimentación, ya que ahora es vegana: "El veganismo es la corriente y la filosofía de ver de dónde viene lo que consumís, desde comida hasta ropa, zapatos, combustible, muebles, todo. En la escuela tengo un área donde enseño alimentación que sana", finalizó. / Crónica