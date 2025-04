Un papelón: qué pasó con la periodista Paula Bernini en la transmisión de TN

Viral "No Toca Botón": así luce hoy Susana Romero, actriz que participó en el famoso programa de humor

Por este momento durante su móvil en TN pic.twitter.com/GfO7VlrQYe — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 10, 2025

Viral en segundos y viejas heridas que se reabren

La secuencia no tardó en transformarse en un video viral en redes sociales, con miles de reproducciones y memes. Las comparaciones con momentos icónicos de la TV argentina, como el inolvidable “¡Atiendo boludos!” del inspector Frasca, no se hicieron esperar. Pero esta vez el episodio no quedó solo en la anécdota. El video pareció abrir la caja de Pandora.