Un exparticipante de La Voz aniquiló a Ricardo Montaner.

Es importante destacar que antes de que el ciclo finalizara, el jurado reconoció que había sido "duro" con él. "En octavos me quise bajar porque no la estaba pasando bien con el trato de Montaner hacia mí, con sus devoluciones. Yo sé que él tenía sus preferidos. Nunca tiró para mí y creo que ni para el equipo”, dijo Cerrudo en una nota con La Nación.

Emanuel Cerrudo, exparticipante de La Voz Argentina 2022, apuntó contra Ricardo Montaner

"Ricardo Montaner me pidió perdón a su manera, pero no cambió nada. Cuando me cag... a pedos me llamaban de prensa para que diera mi testimonio, pero yo no quería hablar en contra de él. En mi última presentación se notó todo", añadió.

"Me desbordó la interna y se suma el hecho de los temas que te piden que cantes. Si no estás cómodo con una canción, se nota...", sentenció.

la-voz-argentina-2022.webp

Por último, recordó cuando cantó un tema de él, y el cantante le dijo que lo interpretaba muy bien, según publica el portal Primicias Ya.

"Yo creo que se equivocó y no lo dije en vivo, porque él me lo tenía que decir fuera de cámara. Por suerte, pude disfrutar dos veces cantando Como yo te amé, de mi verdadero ídolo, Luis Miguel y la versión mariachi de Cielito lindo”, concluyó.