Montaner en Mendoza: "Tenía muchas ganas de volver".

Como no podía ser de otra manera, Montaner -que lleva 40 años de trayectoria- sorprendió con una potente lista de hits que incluyó a El poder de tu amor, Castillo Azul y Me va a extrañar.

_MG_6571.jpg

"Pasaron 6 años para que nos volvamos a encontrar. Los extrañé mucho. Tenía muchas ganas de volver. Estoy muy feliz de compartir esta noche con ustedes", dijo Montaner al comienzo de su show. Acto seguido interpretó Castillo azul y llegó la primera ovación para el cantante.

_MG_6671.jpg

Pero el ida y vuelta con el público no terminó ahí, inmediatamente Montaner dijo que siempre que va a una ciudad le gusta buscar en internet la característica del lugar y dijo "me sorprendí al ver que Mendoza tiene muchos récords Guinness, no solo por tener el mejor vino del mundo, sino lo que me sorprendió que dice que en esta provincia la gente es la que canta más fuerte cuando viene un artista", lo que desató las risas y la segunda ovación de la noche.

_MG_6573.jpg

Luego, el recital siguió con Solo con un beso, Ojos negros y Un toque de misterio. Al momento de presentar La mujer de mi vida, dedicada a su esposa Marlene Rodríguez, contó cómo se inspiró en esa canción. "Un amigo me dijo que no viera a esa mujer (por Marlene) porque era prohibida y yo le pregunté por qué y él me respondió porque es la hermana del presidente de la compañía en donde trabajás, imaginate que todavía no grabás ningún disco y menos lo vas a hacer si la buscas a ella. Como se equivocó mi amigo Manuel yo llego 33 años casado con Marlene y llevo grabado 26 discos".

Durante el recital, también hubo lugar para bailar cuando interpretó Vamos pa' la conga, tema musical que formó parte de su álbum En el último lugar del mundo.

_MG_6605.jpg

Cuando ya llegaba el final del concierto, se vivió uno de los momentos más emotivos cuando intrerpretó la canción Amén con las voces e imágenes de su hija Evaluna, su yerno Camilo y sus hijos Mau y Ricky en la pantalla del estadio Aconcagua Arena.

También interpretó El día que me quieras (le pidió perdón a Carlos Gardel si la canción no salía bien), que forma parte de su última producción discográfico Tango.

_MG_6654.jpg

El cierre del show llegó con el clásico La cima del cielo. Fueron dos horas en donde los seguidores de Montaner pudieron disfrutar de todos los éxitos, esos que lo llevaron a ser reconocido mundialmente como uno de los grandes exponentes de la música latina.

_MG_6741.jpg

Setlist de Montaner Tour 2022

Tan enamorados

Será

A dónde va el amor

El poder de tu amor

Castillo azul

Solo con un beso

Ojos negros

Un toque de misterio

La mujer de mi vida

Te adoraré

Dios así lo quiso

Resumiendo

Vamos pa´la conga

Bésame

Volver

Yo puedo hacer

Me va a extrañar

El día me quieras

Amén

Déjame llorar

La gloria de Dios

La cima del cielo

Agradecimientos: Productora MusicMix e Ibaz Music