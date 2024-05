Tristeza total: murió un actor que fue clave en Titanic

Estuvo más de 40 años activo como actor. Su última película fue Forever Young, estrenada en 2023 . También participó en la serie The Responder, cuya segunda entrega todavía tiene que ser estrenada.

Los primeros pasos del actor fueron con In Boys from the Blackstuff, serie de 1982 donde interpretó a Yosser Hughes. La ficción ganó el BAFTA a mejor serie dramática en 1983 y él se alzó a la fama.