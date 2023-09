Tremendo conflicto: qué le pasó a Ernestina Pais

La periodista Estefi Berardi , allegada a Ernestina Pais , contó que habló con la conductora y le aclaró lo que pasó. “No sufrí violencia, es mentira que mi hijo me pegó, no pasó nada. Sí es cierto que algunos adolescentes quedaron un poco raros después de la pandemia y mi hijo se enojó mucho porque se le cortó el Wi-Fi", le contó Pais a Berardi, quien lo informó en el programa Poco Correctos.

"No hay ninguna denuncia policial. Ella no hizo ninguna denuncia. Estaba discutiendo con mi hijo y me resbalé y me caí. Nadie me pegó, no fue así, fue una discusión", añadió la comunicadora.