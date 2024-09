Todos contra Maru Botana: la crítica de colegas y una vieja disputa con Yanina Latorre

La tensa relación entre Yanina Latorre y Maru Botana volvió a ocupar titulares tras un fuerte cruce en redes sociales. Todo comenzó cuando la pastelera respondió a las críticas de varias figuras del medio, incluyendo a la panelista de “ LAM ”. En un video publicado en Instagram, Botana desmintió algunas acusaciones y mencionó a Latorre: "No quiero escuchar más mentiras de Yanina, ni de la facultad, que es todo mentira", disparó, refiriéndose a viejos conflictos entre ambas.

Fiel a su estilo, Yanina no tardó en responder. Desde su cuenta de X (antes Twitter), la panelista arremetió contra Maru con dureza: “¡Dios mío! Se cree su propia mentira. Nunca mentí. Todo lo que conté de la facultad es verdad” . Estas declaraciones hicieron eco de una disputa que data de hace años, cuando Latorre reveló supuestos comportamientos negativos de Botana durante su juventud.

Embed Dios mio! Se cree su propia mentira. Mete a Lolita. NUNCA MENTI. TODO LO Q CONTE DE LA FACULTAD ES VERDAD. MARU BOTANA ERA UNA TURRA RESENTIDA. Y JODIO LA VIDA. NO NECESITO Q TE CONCENTRES EN LOLA. DE ELLA ME OCUPO YO.

Y LOS DEMAS TAMBIEN DICEN LA VERDAD

Ahora es facil… https://t.co/n4ktRfakDQ — Yanina Latorre (@yanilatorre) September 24, 2024

La crítica de los colegas de Maru Botana y la reacción de la cocinera

A su vez, Maru expresó su angustia y molestia por las constantes críticas, no solo de Latorre, sino también de otras figuras como Jimena Monteverde y Coco Carreño. En su video de Instagram, Botana afirmó: “Estoy cansada de que la gente me haga mal. Yo genero trabajo, nunca le saqué el trabajo a nadie”. Además, respondió a Monteverde diciendo: “En mi vida te vi la cara, no sé quién sos. Nunca te saqué un trabajo, jamás. Yo genero trabajo, tengo más de 160 empleados (...)”.