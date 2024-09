"The Last of Us": primer vistazo a la esperada segunda temporada

Max lanzó el primer teaser de la segunda temporada de “The Last of Us”, la exitosa serie basada en el videojuego del mismo nombre. Protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, esta nueva entrega promete continuar con la intensa narrativa de un mundo devastado por una pandemia de hongos. Aunque aún no se ha confirmado una fecha de estreno exacta, la plataforma anunció que la serie regresará en 2025.