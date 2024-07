Tenso cruce entre Furia y Diego Leuco en La Peña de Morfi: ¿Qué pasó?

Primeramente, Furia respondió que estuvo seis meses y dos semanas dentro del reality. Ante esta respuesta, Leuco repreguntó si no sabía nada de lo que ocurría afuera , a lo que contestó: " Nada... nada, no teníamos celulares ni reloj . No sabíamos el horario, nos guiábamos por el sol para saber en qué horario estábamos. Es delirante...".

Minutos después, el conductor de La Peña de Morfi comentó: "Y cuando salís, de golpe sos una de las personas más queridas y más insultadas también de la Argentina ". Estas palabras no cayeron bien a Juliana , quien no dudó en mostrar su incomodidad.

A los pocos segundos, decidió responder molesta: "No, no lo veo así… La verdad es que estás recontra equivocado, te pido mil disculpas igual porque sé que sos súper inteligente, pero te comiste el pescado podrido y el amarillismo que vendieron ciertos programas".

Ante la inesperada reacción, Diego Leuco le preguntó si ella cree que hay gente que no la "banca", a lo que la ex participante dijo: "¡No, chabón! La gente me ama, cuando salgo a la calle me abraza, incluso, los anti-Furia se sacan fotos. O sea, es una locura. No es por ese lado". / Infobae